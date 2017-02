En el municipio de Navojoa Catean casa de familia de ex diputada Monica Robles

* El inmueble fue visitado por agentes de la Fiscalia Anticorrupción de Sonora y es propiedad de Juan Bouvet, ex esposo de Monica Paola Robles Manzanedo

Daniel Ledezma/El Regional

NAVOJOA, Son.- Personal de la Fiscalia Anticorrupción de Sonora, realizaron durante la mañana de ayer un cateo domiciliario propiedad del ex esposo de Monica Paola Robles Manzanedo.

El inmueble ubicado en la esquina de Mariano Jiménez y General García Morales, fue resguardado por elementos de la Policía Estatal Investigadora, durante el tiempo de la operación.

Así mismo, arribaron al lugar personal de la Procuraduría General de Justicia adscritos al departamento de periciales y un agente del Ministerio Público para dar fe de los hechos.

De momento se desconocía la presencia de las autoridades estatales, pero después se supo que era de la expareja de la ex legisladora local por el Partido Acción Nacional PAN.

Momentos despues llegaron al sitio indicado familiares de Monica Paola Robles Manzanedo, quienes desconocían el motivo de la visita de la fiscalía estatal.

En esta acción de cateo no dieron a conocer detalle a fondo, si hubo personas detenidas o algún objeto o propiedad confiscado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.