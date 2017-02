* ¿Qué motivó a Rodrigo Bours, a hacer comentarios tan fuertes en redes sociales contra el Estado?… ALGO PASO ?… ¡Nadie se desboca con tanta furia nada más porque si!… Aquí tuvo que haber pasado algo para que molestara tanto el empresario Bours Castelo…….. LO QUE SI ES CIERTO, es de que esto llegó a las grandes ligas, pues columnistas de medios nacionales, opinaron de diferente manera, ya saben que la especulación es la que rompe barreras y sale a relucir la verdad…….. LO QUE SI ES CIERTO

* FIDEL LUGO AYALA, denuncia hostigamiento de parte de las autoridades de la federación contra propietarios de vehículos extranjeros…….. “ya tiene conocimiento la Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, de lo que está pasando por el Valle del Yaqui y ella dará solución a este problema, porque ya existe un programa de registro para todos los vehículos que circulan por el Estado”………. SI SIGUEN EN LA MISMA POSTURA LOS FEDERALES

¿Qué motivó a Rodrigo Bours, a hacer comentarios tan fuertes en redes sociales contra el Estado?… ALGO PASO ?… ¡Nadie se desboca con tanta furia nada más porque si!… Aquí tuvo que haber pasado algo para que molestara tanto el empresario Bours Castelo……..

LO QUE SI ES CIERTO, es que esto llegó a las grandes ligas, pues columnistas de medios nacionales, opinaron de diferente manera, ya saben que la especulación es la que rompe barreras y sale a relucir la verdad…….. LO QUE SI ES CIERTO, es que hubo palabras ofensivas entre los participantes de este sorpresivo episodio, el cual, trajo contestación hacia el empresario Rodrigo Bours de parte de Adolfo García Morales, inmiscuyéndose a esta ocurrencia, al titular del C-4 David Anaya Cooley, a quien no le fue muy bien con la contestación que le ofreció el empresario Bours………..

DEJENME DECIRLES QUE DE UNA MANERA MUY FILOSOFICA, El secretario de Gobierno Miguel Ponpa Corella, dio por terminada esta platica entre los coparticipes, pues ya estaban llegando a extremos que a nadie convenía……………….

APARECE FIDEL LUGO AYALA, y denuncia hostigamiento de parte de las autoridades de la federación contra propietarios de vehículos extranjeros…….. “ya tiene conocimiento la Gobernadora del Estado, Lic. Claudia Pavlovich Arellano, de lo que está pasando por el Valle del Yaqui y ella dará solución a este problema, porque ya existe un programa de registro para todos los vehículos que circulan por el Estado”, dijo el líder de SIPPAFA Y ONAPPAFA……….

SI SIGUEN EN LA MISMA POSTURA LOS FEDERALES, iremos a parar todos los vehículos a sus oficinas para que no se molesten en buscarnos. A estos les llamaron a la ciudad de México para que vinieran a combatir al crimen organizado, pero no para atacar el patrimonio de las familias cajemenses…………..

POR OTRA PARTE, PUEDA QUE CANIRAC, para el día de hoy ya tenga representante el sector restaurantero… Déjenme decirles que desde hace varias semanas no se sabe nada de ellos, pues de hace tiempo se cancelaron las ruedas de prensa de su anterior presidente, el empresario Sergio Meraz Reyes, quien por motivos aún desconocidos por los medios, dejó de dar entrevistas y se ha dedicado de lleno a sus actividades empresariales… Cuando menos este gran hombre, ya aportó su GRANOTE de arena en bien de los restauranteros de la localidad……. HICISTE BUEN PAPEL MI SERGIO…………..

VECINOS DE COCORIT, insisten en su llamado a las autoridades del municipio y Estado, para que prohíban los tradicionales bailes que se organizan en la cancha del lugar… Ello solamente deja pestilencias de orines y excrementos en el Pueblo Mágico, lo cual crea un grave foco de infección para los niños que acuden a los planteles educativos del lugar y ofrece mala imagen para el turismo extranjero y local de Cajeme…..

LA COMISARIA DEL LUGAR, Marielos López, hace caso omiso de lo que sucede, pues podría estar recibiendo ganancias de estos espectáculos que en nada beneficia a las familias del lugar, quienes lo único que reclaman, es de que ya no otorguen permisos para estos bailables, porque lo único que dejan es peste y un grave foco de infección a los alrededores de la plaza pública y de casas habitación aledañas que se encuentran frente al lugar………..

UNA PRESIDENTA DE NUEVO LEON, pide al Congreso del Estado, de ese lugar que se reforme la ley para que la CTM este cobrando piso a vendedores ambulantes, o de lo contrario, estuvieran violentando la ley y podrían ser demandados ante la Fiscalía Anticorrupción…. Esto salió en el noticiero de TELEVISA el martes por la noche…………. OJALA HUBIERA QUIEN PONGA EN SU LUGAR también a Javier Villarreal, líder estatal de la CTM en Sonora y al líder de los transportistas en Cajeme LUIS ACOSTA, pues son peores que lo de ese Estado Norteño….. ALGUIN DIA COMPARECERAN ANTE LA JUSTICIA…………….

