Reconoce Gobernadora Pavlovich aprobación de su iniciativa de reducir en 50% el financiamiento a partidos

Hermosillo, Sonora, febrero 08 de 2017.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se manifestó contenta por la aprobación de la Iniciativa de Ley que presentó para reducir en un 50% el financiamiento a partidos políticos y felicitó a los diputados del Congreso de Sonora por su voto a favor.

Recordó que esta de aprobarse en el Congreso de la Unión se aplicaría en el país en años no electorales, y se pronunció por que las campañas políticas a realizarse sean más austeras, ya que, dijo, si el ciudadano se aprieta el cinturón, todos deben hacerlo, ser solidarios por la situación que se vive actualmente en todo el país.

“Que todos nos apretemos el cinturón, el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo ya lo está haciendo en el estado, el Poder Judicial y, en este caso sin duda, los partidos políticos, es una propuesta muy grande porque estamos hablando que se le reduzca el 50% de lo que reciben, de sus prerrogativas, porque finalmente cuando no son tiempos de campaña, para qué los necesitan”, explicó.

Indicó que la iniciativa debe transitar conforme a la Ley y espera su aprobación por todos los grupos parlamentarios que conforman el poder legislativo federal, y que quizá la Cámara de Diputados sea la cámara de origen donde se votare primero por tratarse de recursos federales.

“Creo que cuando uno tiene menos sabes hacer más y lo digo con mi experiencia como gobierno, creo que pueden hacer mucho pero sobre todo cuando no es época electoral hay muchas cosas que ni siquiera puedes hacer, entonces los recursos no los necesitan y es una forma de ser solidarios con la situación que está viviendo todo el país”, dijo.

Resaltó que cada estado del país tiene campañas electorales en épocas diferentes por lo cual se deberá adecuar la ley de avanzar en el legislativo federal, pero en lo que respecta a Sonora, subrayó, las campañas de 2018 deberán ser más austeras.

“Cada quien debe hacer lo que le toca, yo hago lo que me toca por Sonora, la gente quiere candidatos honestos, austeros y que sus campañas también lo sean, por ejemplo yo pienso que los pendones son un gasto innecesario y contaminación visual”, expresó.