Politica Regional

Bien, bien por el Presidente Enrique Peña Nieto, por haber ido ayer al aeropuerto internacional “Benito Juárez”, a recibir a un grupo de mexicanos deportados de Estados Unidos, algo que siempre se ha dado, más aun en la administración de Barak Obama, pero de todos modo vale la pena ese detallito del presidente mexicano, quien ayer tarde reiteró de nuevo que de parte de su gobierno se va a estar dispuesto a continuar con negociaciones de respeto frente al gobierno norteamericano.

Precisamente ayer tarde, aunque el fallo no sería dado ayer mismo, los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con sede en San Francisco, California, escuchaban a los abogados de los estados de Washington –no el D.C.– y de Minnesotta así como a los abogados de 127 empresas de telecomunicaciones que solicitaban se refrendara el amparo o “’palo” contra la racista administración de Trump, de impedir el ingreso de ciudadanos de siete países musulmanes.

En asuntos regionales y locales, muy bien recibido en los medios de comunicación social el nombramiento de la empalmense, Licenciada Ivonne Andrade, como nueva Directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, sustituyendo a la navojoense EldnaMolina, quien estuvo poquito más de un año sin pena ni gloria, aunque con más pena que gloria, pues su trabajo fue tan gris, que de “huevona” no la bajaban los chicos, y chicas, de los medios que cubren la fuente informativa estatal y más en particular los que no se le despegan a la gobernadora Claudia Pavlovich en sus giras tanto por Hermosillo como por el resto de la entidad.

A la atenta y servicial Ivonne nos une amistad desde que trabajábamos para el periódico “Cambio-Sonora”, ella como reportera en Hermosillo y un servidor como corresponsal aquí en Ciudad Obregón, siendo egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Sonora, desde donde entró al “Cambio”, además siempre ha estado con Claudia Pavlovich en las áreas políticas que ésta ha ocupado en el que-hacer público y político, como jefa de prensa del PRI estatal cuando la güerita fue presidenta del partido, ah, le une una añeja amistad junto a su familia de Empalme con el Licenciado Heriberto Lizárraga Zataráin, el buen “Noberry”.

Por supuesto que habría que comentar al lamentable fallecimiento, aunque era esperado en cualquier momento dada su enfermedad, de Orestes Beltrones Rivera, la mañana del sábado en Hermosillo, cuyas cenizas fueron expuestas en una funeraria de ahí, para tempranito, el domingo, traerlas vía aérea a Ciudad Obregón, para a eso de las 12:00 horas, ser despedido en el panteón de nuestra Señora del Carmen y más en concreto en la cripta familiar de su madre Beatriz Beltrones, acudiendo un gran número de familiares, amigos cercanos y algunos políticos que fueron solo a que los viera Manlio, quien por en cierto días pasados había enviado una esquela por el fallecimiento del ingeniero Adalberto Rosas López.

Ah, por cierto, en dias pasados un panista muy conocido y de mucho respeto que fue siempre amigo del “pelón” Rosas aunque haya renunciado al PAN para fundar lo que fue el PAS (Partido de Alianza Social), nos dijo que en relación a que fue la regidora priista Martha Luz Parada la que en la la pasada sesión del Cabildo solicitó un minuto de silencio por Adalberto tras hacer una breve cronologia de su vida politica y social cuando debió de haberlo hecho un regidor panista, que “que podia esperar Adalberto si con Chuy Félix los cuatro regidores panistas –Joaquin Armendáriz, Sandra Montes de Oca, la hija de Rodrio y Vidales Vidal– han ido unos ingratos y malagradecidos”. Pácatelas! “No te oigo, traes tenis”, como solia decir el “cuervito” Zamora.

Luego, por rumbos de Palacio Municipal, encuentro casual con el Secretario de Imagen Urbana y Servicios Pulicos, Marcelo Calderoni Obregón, quien a pregunta expresa nos dijo que Contraloria ya tomó cartas en el asunto con relación a los trabajadores sindicalizados del servicio de recolección de basura que todo el dia se la llevan dizque protestando –sin trabajar– por fuera del complejo de recepción de basura y reciclado, y que en consecuencia podrian dejar de recibir sueldos, bueno, desde hace buen rato debió tomarse esa medida, y es que como quien dice se está igual que en el caso de los rojillos “maistros” de la CNTE en estados como Oaxaca, Michoacán y Chiapas, que solo se la pasan en paros, pero, eso si, cobrandos sus “sagradas” quincenas.

Ah, por cierto, ayer a eso de las 2:30 de la tarde, un vecino de la Calle 300 entre Coahuila y Zacatecas, llamó al programa de noticias y comentarios de “La Mia”, diciendo que aunque los nuevos camiones de la basura si pasan a recoger la basura de manera regular, en la mayoría de los casos solo la recogen a los comercios establecidos en ese sector, a lo que el tremendo Chava Hernández dijo que seguramente les han de dar propinas a los tirabachis, pero bueno, este día le vamos a preguntar eso a Don Sergio Gastélum de la Vega en la mesa del café del San Jorge, pues su negocio de hielo precisamente está en ese sector, por la esquina con Coahuila, obvio, no creemos que el grandote de Guamuchil, Sinaloa, se “moche” con los tirabichis.

Mas temprano, a eso de las 4 de la madrugada, se cimbró el Campo 60 por la explosión e incendio de la congeladora de camarón y hortalizas CPC Agua y Proceso, aunque ya mas tarde el Comandante de Bomberos de Ciudad Obregón, Oswaldo Villagrana, habia aclarado que afortunadamente no explotaron unos tanques de amoniaco, noticia que corria como reguero de polvora hasta en Hermosillo, desde a media mañana nos habia hablado el ingeniero Manuel Murue Sabag, delegado estatal del INAES (Instituto Nacional de Empresas en Solidaridad), pero dentro de todo no hubo heridos ni asfixiados por el intenso humo, pero, eso si, casi cien trabajadores se quedarán sin empleo hasta en tanto no se reconstruya la planta, decia mas tarde su propietario Serge Enriquez Tolano.