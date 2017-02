Marea Brava

* Espero y CRISTOBAL BLANCAS VIRGEN le esté ayudando a la regidora de MORENA en su preparación de conocimiento político en sus funciones, ya que cada vez que habla en sesiones de cabildo, es nada más para entorpecer su desarrollo, porque sus discursos no llevan pies ni cabeza………. CALLADITA TE VEZ MEJOR………… No aprende de la regidora de MOVIMIENTO CIUDADANO, una jovencita que si sabe vivir del erario público. Esta ni se acongoja en lo más mínimo por lo que esta pasado. Ella va con el dicho, “entra recibe y sal”………….

* El sindicato SUTOC, anda muy mal, y está dejando por los suelos a la CTM estatal. Todo por culpa del líder sindical y hoy diputado local Javier Villarreal, pues la solapa a cambio de $$$$$$$ en todo a la regidora y líder sindical Silvia Godoy. Déjenme decirles amigos lectores, esta mujer de apellido Godoy, gana dinero como si fuera Senadora de la Republica. Gana como líder sindical, como regidora, como empresaria de Oomapas, y no conforme, hasta al marido tiene en nómina. Ella se reeligió nuevamente como líder del SUTOC, sin lanzar la debida convocatoria, claro está, que con la ayuda del cobra cuotas de Javier Villarreal………….. MI JAVIER, te tenía en buen concepto, PERO YA ME DI CUENTA DE QUIEN ERES…………….

MUY BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS, Déjenme decirles que AQUÍ TODO SIGUE IGUAL…….. La única novedad del día de ayer, fue la suculenta tamaliza que nos trajo el día de la candelaria. Esta si fue emoción y no la que presentó las fuerzas federales a este municipio con su llegada, pues nadie se inmutó. Todo sigue igual. Las ejecuciones se siguen dando por toda la comarca municipal, como si no hubieran llegado refuerzos para salvaguardar la seguridad de la gente………. ¿Qué estará pasando?……….

Aclaro, no todos los líderes de la CTM se parecen a Javier Villarreal, a Luis Acosta, a Silvia Godoy y a Aurelio Valdez Dueñas… Estos son los malos……….. PRIMERO DIOS Y ALGUN DIA LA CTM-NACIONAL HABRA LOS OJOS…………… POR ULTIMO……….

Es de reconocer al Secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Marcelo Calderoni Obregón, por su sentido humanitario al reconocer la labor de los Tirabichis, felicitándolos ayer en su día y agasajándolos con una suculenta tamaliza y un rico champurrado. En este convivio, dijo ante todos los presentes “Vamos a seguir buscando, junto con el sindicato, los esquemas para mejorar la situación económica de todos ustedes”. Esto fue una motivación para los llamados tirabichis, quienes agradecieron las atenciones de Calderoni Obregón………. ANIMO MI SECRETARIO………………………..

