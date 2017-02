Politica Regional

Quién iba a pensar, que en la sesión del Cabildo de Cajeme que una persona que nada tiene que ver con el PAN, en este caso la regidora priista Martha Luz Parada, casi al final de la democrática sesión, solicitó, y se aprobó por mayoría, rendir un minuto de silencio por el alma de Adalberto Rosas… Previamente, Martha Luz hizo un pequeña cronología de la vida política y social del “pelón”, cosa que debió de haber hecho uno de los cuatro regidores panistas ahí presentes, muy en especial la amargada de Sandra Montes de Oca, pues aunque el pelón hacía años que había renunciado al PAN, ella se hizo con él en la política… Sandra dice que no tiene compromisos ni con el PAN ni con la ciudadanía. Qué cinismo y descaro, pero con quienes si debe tener compromisos por deberle esta buena chambita de regidora, es con el par de ladrones y prófugos de la justicia, Roberto Romero y Carlos Villalobos!

Luchador toda su vida por la democracia, defensor del Valle del Yaqui, su gente y su derecho al agua; solidario con las causas de nuestro país, fue Adalberto Rosas López, externó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, al referirse al sensible y lamentable del reconocido y querido sonorense

Una pérdida para el Yaqui, sus amigos y compañeros, y las luchas pendientes por nuestras reivindicaciones. “Mi pésame a su familia, con un abrazo afectuoso de mi parte”, subraya el destacado político ex candidato presidencial, quien cada vez que venía a Sonora procuraba y visitaba al “pelón”, casualmente ambos ingeniero agrónomos.

Lo cual nos consta, pues en una de sus visitas a Ciudad Obregón, su gran amiga, la culta Irma Arana Rodriguez, llevándolo a tomar un cafe con Chuy Félix Holguin al Yori Inn, preguntaba que si Adalberto se encontraba en la ciudad para aprovechar para saludarlo, visita del ingeniero Cárdenas para la presentación de su último libro.

Y quién iba a pensar, que en la sesión del Cabildo de Cajeme la tarde-noche del martes, que otra persona que nada tiene que ver con el Partido Acción Nacional, en este caso la regidora priista Martha Luz Parada, casi al final de la democrática sesión, solicitó, y se aprobó por mayoría, rendir un minuto de silencio por el alma del pelón Rosas.

Previamente, Martha Luz hizo un pequeña cronología de la vida política y social de Adalberto, cosa que debió de haber hecho uno de los cuatro regidores panistas ahí presentes, muy en especial la amargada de Sandra Montes de Oca, pues aunque el pelón hacía años que había renunciado al PAN, ella se hizo con él esto de la política cuando éste fue candidato a la alcaldía.

De remate la chambita Montes de Oca, pues en lugar de haber recordado a Adalberto en esa sesión del Cabildo, planteó otros temas, entre ellos el tratar de enfrentar a los medios de comunicación social con el gobierno municipal de Faustino Félix Chávez, aparte de que en entrevista por separado, a los cuatro vientos vociferó de manera cínica e indigna, que ella no tenía compromisos ni con el PAN ni con la misma ciudadanía.

Qué cinismo y descaro, pero bueno, con quienes si debe tener compromisos por deberle esta buena chambita de regidora, es con el par de ladrones y prófugos de la justicia, Roberto Romero López y Carlos Villalobos Organista, pues ambos fueron quienes la metieron en la última lista de los cuatro regidores pluris aliazules, no viniendo en la lista original que Chuy Félix Holguín envió al Comité Directivo Estatal panista.

Pues cuánta razón aquí en El Regional de Sonora, más en concreto en “Comentarios de Sonora”, de que Ernesto Gándara Camou abraza ahora, y apoya, las aspiraciones de varios hermanos Bours Castelo, empezando por Eduardo, quien va más que seguro por la candidatura al Senado, a la que también en su calidad de Secretario General del Consejo Político Nacional del mismo partido, apoyará a Ricardo para que Abel Murrieta logre la nominación a la alcaldía.

Pero si a esas vamos, a la que también en su calidad de Secretario General del Consejo Político Nacional del mismo partido, apoyará a Ricardo para que Abel Murrieta logre la nominación a la alcaldía, no tanto en el caso de que el partidazo le proponga a Faustino Félix Chávez que a quien desearía como candidato, obvio, el Tinito no batallaría mucho en su respuesta: Armando Alcalá Alcaraz, pero si Rodrigo Bours se va por la libre –independiente– estaría muy difícil para el tricolor.

También sabedor de que nada tiene que hacer en sus planes de ser candidato del PRI al Senado de la Republica, Rogelio Díaz Brown buscaría una cuota de poder –también difícil–, que su alfil Emeterio Ochoa Bazua sea el candidato a la Alcaldía.