Marea Brava

POCAS VECES ME EQUIVOCO………. Según declaraciones del Fiscal Anticorrupción que emitió el día de ayer, ya andan buscando a ex funcionarios de la administración pasada del partido político MOVIMIENTO CIUDADANO, por actos de corrupción. Investigación que se está llevando a cabo por parte de elementos de la procuraduría de justicia del estado a cargo de esta fiscalía……… Este es un partido nuevo en Sonora y es como decir tenemos nuevos ladrones en Sonora….. Estos son algunos delitos que se les han imputado a candidatos que han estado en medio de la polémica y sujetos a investigaciones criminales por delitos de despojo de cientos de tierras, homicidio, crimen organizado, entre otros muchos delitos más…………….

EL PARTIDO NARANJA, llegó a sonora haciendo chuza, y déjenme decirles que el Fiscal Anticorrupción del Estado, Lic. Odracir Espinoza Valdés, ya trae algunos nombres de militantes de este partido que fueron denunciados por actos de corrupción y ya andan tras la pista de ellos y trasciende que por acá en Cajeme, andan otros que ya cuentan con demandas penales por despojo y robo de maquinaria…………

Demandas que por alguna razón se encuentran estancadas por orden de quien sabe, pero que verdaderamente si existen y el supuesto culpable está identificado como Regidor de MOVIMIENTO CIUDADANO…………… NO SE PIERDAN el final de esta historia, pues este partido ya anda enredando líderes sociales del PRI para que les acarreen agua a su molino por unas invitaciones a comer y promesas que jamás cumplirán a este grupo de mujeres por parte de estas indecentes personas………..

Y NO LO DIGO YO….. LO DICE…..GOOGLE…… Ingresen a INTERNET y ahí aparece la verdadera historia de cómo y con quien inició este partido político a participar en las elecciones electorales del país mexicano……….LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, son los verdaderos culpables de que los rateros roben cuantas veces quieran en nuestros domicilios……….

LA SSPM los agarra y los remite al Ministerio Publico, pero de acuerdo al nuevo formato de Ley, estos obtienen su libertad y llevan sus procesos en plena vía publica, pero mientras se da esta investigación, estos malhechores continúan haciendo daño a la ciudadanía y por ello El Alcalde Faustino Félix Chaves, ya solicitó una revisión de esta ley para que se perfeccione y se aplique prisión domiciliaria o en su caso se les imponga el famoso brazalete de tobillo y así evitar con ello tantos robos por la ciudad, mientras se determina la situación legal de los presuntos culpables…………….

OJALA SE HAGA REALIDAD………. POR OTRA PARTE, en conferencia de prensa, El Alcalde Faustino Félix Chávez, dijo que los funcionarios de primer nivel y segundo nivel de su administración, ya no gozan del apoyo de gasolina y de otros beneficios, los cuales aseguró se prohibieron desde el inicio de año para todos…………..

SOBRE LOS APOYOS A REGIDORES, dijo que la decisión está en ellos, pero aclaró que cuenta con varias propuestas de ellos para apoyar esta medida de austeridad, la cual por cierto no es la solución para rescatar el descalabro económico que nos dejó la reforma energética en país, estados y municipios………..EN FIN, YA VEREMOS PASA………………

Se espera otra Mega-marcha contra el incremento de la gasolina este próximo domingo, la cual iniciará en el teatro del Itson, con la participación de varias organizaciones sociales, transportistas, amas de casa, maestros, tirabichis, entre otros tantos más que se sumaran a esta demanda social que viene a encarecer la vida de todos los mexicanos……………….. .- La dirigencia Estatal del PAN en Sonora junto con Acción Juvenil buscan con firmas reducir en 50 por ciento el impuesto a las gasolinas…………. QUE LES PASARA A ESTOS?, cuando menos el que anda mariguano tiene excusa de lo que dice y hace, pero estos…. Si los diputados federales de su propio partido, votaron por este incremento y ahora salen que son ellos los que quieren bajar el incremento en un 50% los altos costos…………….. POR FAVOR, NO JUEGUEN CON EL SUFRIMIENTO CIUDADANO…… Ustedes jamás volverán a gobernar el país, mucho menos el Estado de Sonora…….. BOLA DE VIVIDORES….

