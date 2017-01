Politica Regional

Baja aceptación a Peña Nieto al 12% y AMLO sigue subiendo en preferencias electorales rumbo al 2018, 27% contra el 24% de Margarita Zavala, un 17% del PRI (Osorio Chong) y 10% del PRD… En otra parte de la encuesta, los principales problemas del país ubican en primer lugar al problema económico (41%), en segundo a la inseguridad (22%), tercero es el desempleo (10%) y cuarto la corrupción (9%)… En otros asuntos, en la aprobación del Presupuesto Estatal de Egresos 2017, los diputados locales de Cajeme (PRI) abandonaron a su suerte a las instituciones de educación superior que funcionan en nuestro Municipio, principalmente al Itson, y en cambio no pusieron trabas para que se aprobara un aumento sustancial de recursos para la operación del Acueducto Independencia… Ningún legislador cajemense ni los histriónicos personajes del No al Novillo –te hablan regidora Martha Luz Parada– han interpuesto una queja o denuncia!

El presidente Enrique Peña Nieto ha llegado estos días al nivel más bajo de aceptación popular que haya registrado un presidente de México en los años recientes, según una encuesta publicada ayer por el diario Reforma.

Con el título “Desata gasolinazo enojo ciudadano”, Reforma difunde su estudio de opinión pública donde Peña Nieto aparece este 18 de enero con apenas un 12% de los encuestados que aprueban su labor de gobierno.

La encuesta es presentada gráficamente con una línea estadística que evidencia la caída de la popularidad del Presidente desde el mes de abril del 2013, apenas cuatro meses después de asumir su cargo y cuando tenía un 50% de aprobación por parte de los mexicanos.

Pero la curva muestra una tendencia a la baja en las siguientes encuestas hasta llegar a la fecha presente donde aparece le 12% de aprobación, mientras que en el mismo período (abr 2013 – ene 2017) la desaprobación creció del 30 al 86%.

Esta baja significativa, como se explica en el título, obedece básicamente al “gasolinazo”, que para el 59% de los encuestados tendrá efectos muy negativos en su economía familiar.

En otra parte de la encuesta, al señalar los principales problemas del país, los entrevistados ubican en primer lugar al problema económico (41%), en segundo a la inseguridad (22%), tercero es el desempleo (10%) y cuarto la corrupción (9%).

Otro dato que no favorece al presidente Peña Nieto es la percepción que se tiene sobre el nombramiento que hizo de Luis Videgaray como nuevo secretario de Relaciones Exteriores, pues el 65% de los entrevistas se pronunció en contra de dicha designación.

AMLO encabeza preferencias

Y respecto a la percepción que se tiene sobre qué partido sería el más votado en este momento si hoy fueran las elecciones presidenciales, el partido Morena (o sean Andrés Manuel López Obrador) obtuvo la cifra más alta con un 27%, mientras que el PAN quedó en segundo sitio con un 24% de preferencias.

El PRI ocupó el tercer lugar con 17%, PRD en cuarto con 10%, otro 10% de los encuestados dijo que votaría por un candidato independiente, un 4% por Movimiento Ciudadano y 2% por el PVEM.

Fragilidad de las encuestas

Las encuestas, como se ha dicho, sólo reflejan un momento de la opinión pública y pueden no ser definitivas, como se ha demostrado en los procesos electorales de otros países recientemente. El caso más ilustrativo son las encuestas que hace apenas un año no daban muchas probabilidades de triunfo a Donald Trump.

Exhibe el Presupuesto labor de diputados locales

En otros asuntos, en la aprobación del Presupuesto Estatal de Egresos 2017, los diputados locales de Cajeme abandonaron a su suerte a las instituciones de educación superior que funcionan en nuestro Municipio, principalmente al Itson, y en cambio no pusieron trabas para que se aprobara un aumento sustancial de recursos para la operación del Acueducto Independencia.

El presupuesto original contemplaba aumentos para la Universidad de Sonora y la Universidad Estatal de Sonora (antes Cesues), mientras que para el Itson proponía disminuir los recursos.

Pese a los ofrecimientos de los “legislineadores” de apoyar a la máxima casa de estudios de Cajeme, su presupuesto inicial para el 2017 contenía la disminución aproximada del 3.5% de los recursos que el Estado entrega al Itson. De 424 millones millones de pesos (mdp) en el 2016, se reducía a 410 mdp en 2017.

Este recorte obligó a las autoridades del Itson a gestionar más recursos ante el Congreso del Estado y se logró solo igualar la cantidad del año anterior, es decir, un 0 (cero) por ciento de aumento.

Los diputados locales por Cajeme aprobaron el mismo presupuesto que el año anterior para el Itson, y que en la práctica implica una disminución real de los ingresos considerando la espiral inflacionaria que pronto ha rebasado el 3% y el 4% estimados a fines del año pasado.

Otra institución local, el Itesca, tuvo un aumento presupuestal de apenas el 2.5%, aproximadamente, pues de los 56 mdp que le presupuestaron el año anterior, pasó este año a 57 mdp pesos.

Los aumentos presupuestales para nuestras dos instituciones públicas de educación superior fueron menores comparados a los que solicitó el Gobierno del Estado para la Universidad de Sonora, el 4.9% (de 865 mdp a 905 mdp), y para la Universidad Estatal de Sonora, el 9.4% (de 289 mdp a 317 mdp).

De las instituciones locales, sólo salió favorecida la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, que obtuvo un aumento de 10% (de 29 mdp a 32 mdp), nada malo para la institución que dirige un familiar de Manlio Fabio Beltrones.

Más para el Fossi (Acueducto Independencia)

La bandera anti-Acueducto Independencia que todavía ondean los diputados priistas y sus aliados en el sector agrícola regional, en los hechos es sólo demagogia pues para el 2017 continúa la asignación de recursos millonarios por parte del Gobierno del Estado para la obra magna del exgobernador Guillermo Padrés, sin que ningún legislador cajemense ni los histriónicos personajes del No al Novillo –te hablan regidora Martha Luz Parada– han interpuesto una queja o denuncia.

Al Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI (el Fossi, operador del Acueducto) se le asignó el año pasado un presupuesto estatal por casi 391 mdp, y para este 2017 nuestros flamantes diputados le aprobaron casi 417 mdp (alrededor del 6.6.% más).

Los fríos números del presupuesto evidencian el cálido afán por consolidar el funcionamiento del Acueducto Independencia con obras como la del Ramal Norte.

Mientras tanto la lenta construcción de la desaladora Guaymas-Empalme sigue alimentando los demagógicos elogios de quienes aseguran que esta obra en un futuro lejano sustituirá al Acueducto, aunque saben -pero no lo dicen- que la desaladora una vez terminada producirá apenas un 10% del agua que provee el magno tubo padresista.