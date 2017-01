* CORAJE E INDIGNACION demuestran los ciudadanos contra el gobierno emanado del PRI……. El Presidente de este partido, Lic. Andrés Rico Pérez y la Secretaria General, Lic. Lourdes Pórtela, día con día se esfuerzan con mentiras para tratar de persuadir a la gente de que el PRI-Cajeme, se encuentra trabajando en sus diferentes ramificaciones que componen la estructura del tricolor……. SI CHUY…..

Eduardo Flores

CORAJE E INDIGNACION demuestran los ciudadanos contra el gobierno emanado del PRI……. El Presidente de este partido, Lic. Andrés Rico Pérez y la Secretaria General, Lic. Lourdes Pórtela, día con día, se esfuerzan con mentiras para tratar de persuadir a la gente de que el PRI-Cajeme, se encuentra trabajando en sus diferentes ramificaciones que componen la estructura del tricolor, para lograr una mejor estabilidad social entre la ciudadanía de este municipio, pero no le informan la verdadera situación que vivirán a esta pobre gente, pues está por venir este próximo febrero, ya que el nuevo incremento a la gasolina, traerá seria consecuencias económicas para los que menos tienen, y porque no decirlo, también será difícil para todos los sectores que desarrollan la economía en Sonora, Cajeme y el resto del país, y este par de mentirosos no le dicen la verdadera tragedia que está por venir a los cientos de militantes que dicen tener afiliados al tricolor, pero lo que si es cierto y lo he estado observando, la ciudadanía en general y de diferentes edades que comprenden desde los 18 años a los 70s, expresan puro repudio hacia quienes tienen en desgracia a todo el país mexicano…………. ¿No tendrán cerebro, o no razonarán Andrés y Lourdes Pórtela?………….

COMO SE PONEN A MENTIRLE A UNA SOCIEDAD LASTIMADA……………. Por más programas que exhiban en mejoramiento del casco urbano de la ciudad, en deportes, educación y un sinfín de proyectos que en nada ayudan a las familias cajemenses, las cuales a través de manifestación pacíficas y a través de las redes sociales, exigen se de marcha atrás con el gasolinazo y con la reforma energética…………..

NO HAY QUE MENTIRLE A LA GENTE, a la misma hay que orientarla para que aprenda a vivir con lo poco o nada que le está dejando el gobierno emanado del PRI, para alimentar a sus familias……………. Hay que decirles que no hay marcha atrás y no decirles que el PRI-Cajeme está para defenderlos y ayudarles en sus necesidades más apremiantes…….

NO LOS ENRREDEN, porque será más coraje el que sientan por ustedes, porque por ustedes, estamos como estamos y todavía organizan ruedas de prensa para decir que se encuentran preocupados por la estabilidad económica de nuestras familias que hoy en día viven todos los mexicanos……….. VAYAN A BURLARSE DE OTROS, que nosotros desde hace tiempo hemos sido su burla……………………………

CAMBIANDO DE TEMA. Urge atención en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cajeme, su titular, trabaja para lo que más tienen y descobija al trabajador, pues cuenta esta dependencia con cientos o miles de demandas estancadas que protegen los intereses de algunos empresarios abusivos que se niegan a pagar indemnizaciones de trabajadores, pero algunos líderes vividores de la CTM, se dicen poderosos y el titular de esta dependencia estatal, archiva los documentos y no se procede contra el demandado…….. Hasta cuando la transparencia de sus acciones………. Lic. Horacio Valenzuela Ibarra…. ¿Qué pasa con usted?…… si no va a cumplir las instrucciones de nuestra gobernadora del Estado Lic. Claudia Pavlovich Arellano, renuncie y retírese a descansar para que cerebros jóvenes que traen ganas de trabajar, vengan a demostrar que también ellos tienen talento, preparación y conocimiento en las administraciones públicas………….. EL QUE NO QUIERA TRABAJAR que se vaya, y los que tengan broncas también…. ¿Verdad Lic. Flores Chong?….. Nadie debe empañar el esfuerzo y trabajo que vine realizando Pavlovich Arellano……. BOLA DE HOLGAZANES…….

