En febrero lo peor está por venir, aumentara un 8% el precio de la gasolina

* Para febrero se prevé que los precios del combustible crezcan 8.0 por ciento en comparación con enero.

Por Victor Gallardo.- Estudios de la Casa de Bolsa Finamex revelan que, de acuerdo con la formula vigente para determinar los precios máximos de los combustibles, se dará un aumento en el dato de referencia internacional utilizado para determinar los precios máximos, de tal forma que, de mantenerse al menos en los primeros días de febrero, los precios de la gasolina magna y premium se elevarían 8.0 por ciento en términos mensuales.

Queda muy claro que el presidente de la republica Enrique Peña Nieto vive en un México de un universo paralelo, donde todos los mexicanos estamos contentos con sus reformas y aumentos, digo no se puede explicar de otra manera porque lo que se viene en pocos días raya en lo absurdo.

Miren que querer justificarse diciendo que el gasolinazo era necesario, pero la gente se pregunta, ¿Para qué o quiénes?, resulta indignante esta “explicación”, ya que el gobierno federal ha gastado a manos llenas el dinero del pueblo, en gastos innecesarios, en fideicomisos, gastos corrientes, acabándose en un abrir y cerrar de ojos el presupuesto de un año en solo meses.

Como es que habiendo una crisis de proporciones épicas para el país nuestros políticos no tengan la decencia de por lo menos “tratar” de hacer algo por sus gobernados, pero no, viven en su burbuja donde todos es color de rosa, extraña manera de “pensar” de nuestros políticos, en diciembre dicen los senadores y diputados se aproxima una crisis financiera, que podremos hacer, ya se vamos aumentar nuestro bono navideño y nuestro aguinaldo, eso bastara.

Señores políticos siguen jugando con fuego, y si juegan con fuego van a terminar quemándose, el pueblo ya no es el mismo de antes, hoy la información fluye por todos lados, no quieran hacer política a la antigua con la sociedad actual, están despertando a un gigante que ha estado dormido, pueden lamentarlo mucho.

16 días de protestas y marchas son señales de que la sociedad está harta de la clase política que nomás ve por sus intereses, cada día más gente se suma a dichas protestas, por ejemplo ayer más de 10 mil personas inconformes con el alza en los precios de la gasolina y el diésel participaron en las manifestaciones pacíficas en las principales ciudades de Sonora, como Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas, Puerto Peñasco y Navojoa.

Las acciones de resistencia civil fueron más álgidas en las ciudades fronterizas como Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Agua Prieta; donde han resentido un incremento mayor en el costo del combustible porque hasta el pasado mes de diciembre el precio de la gasolina estaba homologado con las ciudades vecinas en los Estados Unidos, así que los manifestantes bloquearon garitas fiscales impidiendo que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda pudieran realizar la verificación del comercio exterior y el cobro de impuestos.

En Hermosillo, unas cinco mil personas marcharon por las principales calles de la capital de Sonora, cruzando el Centro Histórico para llegar al Palacio de Gobierno, la sede del Congreso del Estado y el Ayuntamiento, hasta que finalmente hicieron un mitin por fuera del edificio que alberga las oficinas del Gobierno Federal.

Por 13 días consecutivos, inconformes liberaron el tránsito en la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ubicada en el kilómetro 15 de la Carretera México 15, tramo Hermosillo-Nogales.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.