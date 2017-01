Marea Brava

* ¡EL COLMO¡…….. Esto lo dice a través de un comunicado el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN David Galván Cázares, cuando en realidad se unieron todos sus diputados del PAN y los del PRI, para hundir a Sonora y a todo el país……

Les informo que en el tema del gasolinazo no hay marcha atrás y para febrero ya se tiene previsto otro incremento que nos pondrá los pelos de punta

Por: Eduardo Flores

Ahora resulta que los panistas son inocentes del incremento a la gasolina y de otros impuestos que aqueja bastante a la población de todo el país…………. “Debe sentir el ciudadano que estamos de su lado, así nos quitaran el 100% a los partidos políticos en el Estado la verdad es solo un mensaje, eso no solucionaría nada, el problema son los impuestos que se aprobaron, el problema es la gasolina, que bajen los impuestos, sin demeritar nada que ayude a bajar el costo de las gasolinas, no nos desenfoquemos, el tema es la gasolina, es el PRI, son los impuestos, son ellos los que están gobernando mal el País”…. ¡EL COLMO¡…….. Esto lo dice a través de un comunicado el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN David Galván Cázares, cuando en realidad se unieron todos sus diputados del PAN y los del PRI, para hundir a Sonora y a todo el país………….

DEJENME DECIRLES, que esto que estamos viviendo hoy en día, incrementará aun más la delincuencia por todo el territorio mexicano, pues todos querremos darles de comer a nuestras familias y los sueldos son insuficientes para pagar, Luz, Agua, Tortillas, Huevos, Frijol, Azúcar, verduras, Educación, Prediales y un sinfín de impuestos que se incrementaron de una manera abusiva en contra de los que menos tienen, porque el que tiene, pues tiene con que defenderse…. Pero al que no le rinda su sueldo para darle de comer a la familia, tendrá que buscar algo extra, pero como dicen por ahí…….

De dónde?…………. Entonces pueda ser que hasta el que nunca ha sido ratero, se convierta en ratero, pero por necesidad…………. YO CREO NECESITAREMOS OTROS CERESOS, para estar prevenidos contra la alta incidencia de delincuentes que saldrán a las calles a robar para poder llevar de comer a los suyos, ya que los sueldos son insuficientes para sobrevivir esta reforma energética que avalaron los del PAN y PRI, ya que los altos costos de la canasta básica y de otros enceres, están por las nubes…………….

¿Qué irá a pasar?………………. POR OTRA PARTE, les informo que en el tema del gasolinazo no hay marcha atrás y para febrero ya se tiene previsto otro incremento que nos pondrá los pelos de punta, y más se nos pondrá con las malas decisiones que ha tomado el partido político MOVIMIENTO CIUDADANO en Cajeme, pues uno de los mandamás de este partido, propuso otro impuesto que fue aceptado de una manera no muy clara a vista ciudadana, ya que parece ser este próximo mes de febrero, instalará miles de parquímetros por todo el municipio de Cajeme, con un cobro de 8 pesos la hora………..

De ciudadano no tiene nada este partido político, pues a sabiendas de que hoy en día vivimos tiempos difíciles, también tendremos que cargar con esta empresa que formó el REGIDOR DE MOVIMIENTO CIUDADANO JORGE RUSSO SALIDO con miembros de su familia, las cuales están desesperadas por empezar a amasar la fortuna que tienen en puerta……….. Imagine usted ciudadano…….

¿Cuánto logrará Russo Salido y su familia con 8 pesos la hora por carro?…………….. Se instalarán miles por todo el municipio de Cajeme y el que sea sorprendido sin pagar estacionamiento, su vehículo será remolcado y el costo será mucho mayor…………..

ASI COMO LO VEN, LLEGA OTRO GASOLINAZO Y LOS PARQUIMETROS DE Jorge Russo Salido y familia…. Este partido es igual o peor que los otros, pues no hay que olvidar que traen hambre y requieren de recursos para su campaña política del 2018 y claro está que la misma la pagará el pueblo de una manera disfrazada, pues con el pago de los parquímetros……….. YA VEREMOS QUE IRA A PASAR CON ESTE ASUNTO CIUDADANO

