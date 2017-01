Politica Regional

Fernando Purón Johnston, Alcalde de Piedras Negras, Coahuila, rebaja en 119 impuestos, además reduce en $17 millones el gasto corriente, estímulos en beneficio, tanto para los nigropetenses como para empresarios, con el fin de coadyuvar a la situación financiera que enfrentan las ciudades fronterizas… Manlio Fabio Beltrones publicó en su cuenta de Twitter un video o meme que ha provocado un estallido de reacciones en las redes sociales. Claramente, se refiere a la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EU. “El tamaño no importa, lo importante es la actitud”, se lee en una especie de combate animal… El portal de la Universidad La Salle Noroeste está publicando un aviso en el que solicita sangre O positiva para Adalberto Rosas López. No se informa cuál es el problema de salud que pueda tener el exalcalde cajemense, sólo que está internado en el Hospital San José de esta ciudad. Hay que acudir y apoyarlo!

Debido al entorno económico que se manifiesta en el país, el presidente municipal de Piedras Negras, Coahuila, Fernando Purón Johnston, dio a conocer ayer lunes a través de una rueda de prensa, la reducción del gasto corriente de su actual ejercicio por 17 millones de pesos para impactar en diversos ejes de su administración.

Con podrá ofrecerse un total de 119 estímulos en beneficio, tanto para los nigropetenses como para empresarios, con el fin de coadyuvar a la situación financiera que enfrentan las ciudades fronterizas, indicando que se estarán impactando diversos rubros para ofrecer beneficios a la ciudadanía, entre ellos la nómina municipal, horas extras, el orden social, consumo de gasolina, telefonía celular, entre otros.

Entre los incentivos se encuentran descuentos en diferentes áreas como en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Catastro, Ventanilla Universal, Desarrollo Económico, incluso a concesiones de transporte.

Fernando Purón, dio a conocer a través de una rueda de prensa ayer lunes, la reducción del gasto corriente de su actual ejercicio por 17 millones de pesos para impactar en diversos ejes de su administración y con ello ofrecer un total de 119 estímulos en beneficio

“Quisiera yo retomar lo que hace ocho días el gobernador de Saltillo anunció a los coahuilenses en materia de publicar una serie de estímulos económicos y que hizo un llamado a los ayuntamientos, yo he sido un alcalde que ha estado muy preocupado con estos temas y que ha estado tratando de hacer proactivo en estos temas que pudieran estar impactándonos a lo largo del año, seguramente en los primeros meses de este 2017”, dijo.

Este lunes Purón Johnston sostuvo que estará llevando a cabo la firma de un convenio en Saltillo de desregulación o de simplificación de trámites para aperturar nuevas empresas en esta localidad, “todo esto representa un esfuerzo importante, representa la sensibilización de un gobierno que está viendo lo que está pasando”, finalizó.

El ex dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, publicó en su cuenta de Twitter un video o meme que ha provocado un estallido de reacciones en las redes sociales. Claramente, se refiere a la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EU. “El tamaño no importa, lo importante es la actitud”, se lee en una especie de combate animal.

La “puntada” del sonorense ha sido comentada de formas muy diversas por los usuarios de redes. Abundan quienes critican la frivolidad de Beltrones pero también hay otros que le festejan la ocurrencia, y entre los medios que fueron los primeros en publicar el meme del sonorense fue Carmen Aristegui.

El caso es que el exdieigente priista se ha colado a la ventana de la opinión pública, está en los comentarios de muchos, suscitó todo tipo de reacciones y, como lo demostró el caso de Donald Trump. esto es lo único que importa para iniciar el ascenso hacia la cima: la Presidencia de la República.

Expresan su hartazgo ante delincuencia e impunidad. Hartos de la delincuencia que día tras día los asuela, vecinos de la calle Hidalgo en Providencia expresaron ayer lunes su coraje y la impotencia ante la impunidad que exhiben los ladrones.

Alrededor del policía municipal Jesús Alberto Navarro los ciudadanos de la comisaria de Providencia expresan su ira, su cansancio de ver que el problema sigue creciendo y no pasa nada. Navarro los escucha atento, sin perder la paciencia ante los reclamos subidos de tono pero justificados.

Los robos son a diario y de nada sirven las cercas de fierro, altas y con candados, pues los rateros las brincan o pasan entre los techos de casa a casa, se roban lo que está a la mano, un foco, una herramienta, lo que sea, e incluso penetran en las viviendas cuando la gente duerme y se llevan ropa, electrodomésticos, cualquier objeto que puedan vender o cambiar por droga.

“¿Qué haría usted si fueran sus hijas?”, pregunta el vecino al policía y truena: “¡Estamos hasta la madre, ya no aguantamos tanta delincuencia!”. Lo que sucede en Providencia es lo mismo que en muchos sectores de Cajeme:

Los delincuentes, drogadictos en su mayoría, no son desconocidos sino jóvenes que viven alrededor, identificados por sus víctimas, actúan casi con impunidad pues cuando los detienen son protegidos por sus padres y no pasan tres o cuatro días sin que anden de nuevo en el barrio moviéndose a su gusto, sembrando el miedo entre la gente pacífica, gente de trabajo que acumula a diario su temor y frustración, la ira que crece y amenaza con explotar, como advierte uno de los vecinos:

“¿Si nadie nos protege qué vamos a hacer, castigar nosotros a los delincuentes como lo han hecho en otra parte, amarrarlos, azotarlos? No, no queremos hacerlo, para eso están las autoridades”. Confiesa que han estado a punto de hacer justicia con su propia mano. En uno de los robos en su casa, estuvo a punto de asestar un martillazo al ratero pero su esposa lo detuvo: Si le haces algo, tú eres el que vas a ir a la cárcel, le dijo.

El oficial Navarro propone acciones y los vecinos escuchan. El diálogo sigue intenso, acalorado, pero respetuoso. Unos metros más allá, una vecina, al parecer familiar de uno de los ladrones, se ríe: “Puro show, puro chisme”, dice.