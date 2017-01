La gobernadora Claudia Pavlovich mujer de hechos

* Prospero Ibarra ponte a trabajar por tu distrito, le gritan al diputado

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Y vaya que sorprendió la gobernadora del estado Claudia Pavlovich a los sonorenses, primero al implementar un plan de austeridad que convirtió en decreto para que de esta manera los recursos del estado se vayan a obras que beneficien a la ciudadanía y no a gastos innecesarios, y segundo en darle formalidad y convertir en iniciativa del Ley la propuesta que hizo de reducir en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, iniciativa de Ley que ya fue turnada a la Cámara de Diputados.

La gobernadora Pavlovich está sentando un precedente no solo en el estado, si no a nivel nacional, ya que al formalizar esta iniciativa de Ley y en caso de ser aprobada se estaría ahorrando muchos millones de pesos, ya que la proposición de bajar a la mitad el presupuesto a los partidos políticos para cualquier actividad en el año o meses que no haya proceso electoral en la entidad, no es solo buena idea, sino una excelente idea, imagínese usted amable lector que para este años solo el estado de Sonora tiene presupuestado más de 100 millones de pesos para seis partidos, casi nada no?

Pues bien esperemos que esta iniciativa de Ley sea aprobada por el congreso del estado, aunque cabe aclarar que si es aprobada por el congreso de Sonora, aún deberá ser aprobada por el poder legislativo federal.

Prospero Ibarra ponte a trabajar por tu distrito, le gritan al diputado

En días pasados un grupo de manifestantes miembros de la Asamblea Ciudadana Navojoa, tomaron las oficinas del diputado por el 7mo. Distrito Prospero Ibarra, ahí en su oficina y en su cara le gritaron que se pusiera a trabajar y a gestionar recursos para su distrito ya que los tiene bastante olvidados, ya que su trabajo es atender las necesidades y la voz de los ciudadanos de su distrito.

También le reprocharon que no haya hecho nada en contra del gasolinazo, así como también el enojo de los manifestantes es que nunca han sido consultados para nada por el diputado Prospero Ibarra.

Los manifestantes, en sus reclamos repudian el alza del precio a la gasolina y demás combustibles.

Prospero Valenzuela Muñer, en representación de los agremiados a la Asamblea Ciudadana Navojoa, mostró su inconformidad hacía Ibarra Otero por aprobar los gasolinazos.

La gente que se encontraba y curiosos que pasaban por el lugar, llamaban traidor a la patria al Diputado Federal en plena calle.

Siguen dando de qué hablar los diputados del PRI, ahora le tocó el turno al federal, la ciudadanía no está contenta con sus representantes, la semana pasada los sonorenses reprobaron a la mayoría de los diputados locales, ya que no trabajan, no presenten iniciativas, no gestionan recursos, no atienden a sus representados, y la ciudadanía se pregunta ¿Entonces que hacen los diputados en el congreso?

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.