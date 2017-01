Marea Brava

* AQUELLOS TEMEROSOS que le ven como un enemigo fuerte a vencer en los próximos procesos electorales, déjenme decirles que jamás se tocó tema alguno sobre aspiraciones o pretensión alguna por contender. El empresario siempre se comportó respetuoso hacia todos los presentes y no presentes

NO HAY DECOMISO CONTRA VEHICULOS EXTRANJEROS: La Secretaría de Hacienda lo dio a conocer en un comunicado por lo que ha estado circulando por las redes sociales, pero si aclaró que analiza un esquema en materia de seguridad para tener un registro de todas las unidades que circulan por territorio sonorense, pero que hasta el momento la medida aún no se implementa, pero la Secretaria de Hacienda, si continua con los operativos para decomisar productos que son introducidos ilegalmente al país………..

ELIMINARAN APOYOS A DIPUTADOS DE SONORA…, Primeramente la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, envió una iniciativa al Congreso del Estado para reducir el financiamiento a partidos políticos en un 50% el financiamiento y solicitó a la mesa directiva convocar a sesión extraordinaria para que la analicen y en su caso la aprueben………………OTRO GOLPE A LOS DIPUTADOS, es eliminar el apoyo para gasolina que reciben los legisladores de la LXI Legislatura, pues la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) acordó la pasada la eliminación de este apoyo para gasolina que reciben, así como también se les elimina las partidas como la del Fondo Legislativo, la no autorización de bonos o sobresueldos de Navidad, fin de año o fin de Legislatura….

EN ESTE CASO, También se les debe bajar los sueldos a un promedio mínimo de 30 mil pesos mensuales, los cuales jamás en sus vidas los habían ganado y hoy se han estado sirviendo con la cuchara grande y es poco o nada lo que hacen estos hombres y mujeres de poca credibilidad, porque si se dan cuenta por las redes sociales se les dicen sus verdades de una manera muy vergonzosa, pues salen a escena en diferentes reuniones con familias de los diversos Distritos Electorales, repartiendo o bailando con sombrero ajeno, pues son otras las instancias las que les entregan los beneficios y ellos se aprovechan para decir ° Gracias a mi gestión, logré conseguirles esta cobija y esta despensa, además de anunciar la entrega de becas, las cuales es de reconocer fueron gestionadas por Claudia Pavlovich Arellano y por este cuadro de vividores que no saben hacer nada, más que embolsarse el dinero de los sonorenses……………….

LOS DEL PAN NO TIENEN VERGÜENZA, ahora salen a las calles a manifestar públicamente su repudio contra el alza de la gasolina y la energía eléctrica; fueron ellos los que levantaron primeramente la mano para aprobar la REFORMA ENERGETICA y hoy en día y todos los días salen a las calles a decir que están en contra de estas alzas… Sus líderes nacionales y sus diputados federales, no dan la cara porque ellos son quienes organizaron esta afectación a todo el sector económico del PAIS, ESTADO Y MUNICIPIOS, y ahora sus achichincles, organizan manifestaciones disfrazadas para no ganarse el repudio de la gente…………..

LOS DEL PRI, están peor, pues el jefe supremos no les dejó ni un margen de campo de acción para lograr el triunfo electoral del 2018, Andrés Rico y Lourdes Pórtela, Presidente y Secretaria del PRI-Cajeme, con puras mentiras piadosas andan reuniendo jóvenes para decir que el tricolor está más unido que nunca, cuando por culpa de ellos todos los mexicanos estamos en desgracia económica que no se podrá solventar en todo lo que resta del año, pues ya se anuncia el nuevo incremento a la gasolina este febrero próximo, el cual podría derramar la ira o el enojo de todos los mexicanos……………

MI PUNTO DE VISTA, es de que estos incrementos ponen en desventaja la sobrevivencia de todos los mexicanos y ello, creará mas delincuencia, porque los sueldos no alcanzan ni para pagar los pagos de impuestos al estado, municipio y a la Secretaria de Hacienda………… URGEN MEDIDAS QUE LOGREN disminuir tantas manifestaciones contra el gasolinazo y la Luz…………..

TIENDAS COMERCIALES EXTRANJERAS, como el SORIANA, WALMART, entre otras, ya están cobrando en sus tickets de compra, un donativo adicional de 10 pesos para la construcción del MURO DE TRUMP…….,. ¿Dónde está la PROFECO?, de seguro saldrá a dar una explicación tonta como siempre, porque se sabe que estas cadenas de tiendas comerciales los amenazaron con incrementarles los impuestos si no se regresan a EEUU, y más claro ni el agua, quieren que la misma ciudadanía pague ese impuesto para evitar su migración………

OTRO GOLPE CIUDADANO, y así como así, se irán incrementando los pagos de los impuestos de cada centro comercial, hoteles, CFE, entre otras tantas dependencias que querrán cargarle el muerto a la ciudadanía en general………

EN LA REUNION DE RODRIGO BOURS, no se dio ninguna entrevista a nadie de los medios de comunicación….. SIMPLEMENTE fue una reunión de amigos………… AQUELLOS TEMEROSOS que le ven como un enemigo fuerte a vencer en los próximos procesos electorales, déjenme decirles que jamás se tocó tema alguno sobre aspiraciones o pretensión alguna por contender. El empresario siempre se comportó respetuoso hacia todos los presentes y no presentes……………..NO SE ASUSTEN….. ESPEREN LOS TIEMPOS Y PREPARENCE PORQUE HAY PUEBLO DOLIDO

