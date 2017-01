Buscan empresarios de SLRC y Secretario de Economía propuestas para dinamizar economía

San Luis Río Colorado, Sonora, enero 13 del 2017.- Veo un sector productivo preocupado por la incertidumbre que representan los mercados con Estados Unidos, pero también con un gran estado de ánimo y con definición de trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado, señaló el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada al continuar con los acercamientos con empresarios, empresarias y representantes de cámaras de Sonora.

“Estamos hablando el mismo lenguaje y los objetivos son los mismos, lo que nos fortalece mucho”, enfatizó.

Como lo instruyó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en acciones para buscar en conjunto con empresarios propuestas para fortalecer la productividad y competitividad y conservar empleos ante los efectos negativos en el alza a las gasolinas, el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada se reunió con empresarios de San Luis Río Colorado.

Escuchó las posturas de los empresarios y expuso avances en materia económica del año pasado y los retos y oportunidades que vienen para Sonora en el año 2017, así como el análisis de estrategias de desarrollo de acuerdo a los panoramas nacionales y mundiales.

Reconoció que el sector productivo trabaja en conjunto con el Gobierno del Estado y apoyando a la Gobernadora Pavlovich en las estrategias que implementa ante la actual economía nacional, lo que ha ayudado a que se logren acuerdos para beneficiar al desarrollo económico de Sonora.

El Secretario de Economía destacó que este año vienen grandes inversiones para San Luis Río Colorado y añadió que hasta el momento ha tenido acercamiento con los representantes de sectores productivos de Navojoa, Obregón, Nogales, Agua Prieta, Cananea, Hermosillo y próximamente acudirá a Guaymas y Caborca.

En presencia del Alcalde José Enrique Reina Lizárraga; el Director del Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON), Enrique Ruiz Sánchez y la Directora General en la Unidad Jurídica, María Guadalupe Gaona Ávila, el Secretario de Economía destacó que el Gobierno del Estado se está apretando el cinturón por decreto de austeridad emitido por la Gobernadora Pavlovich.

El titular del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Enrique Reina Lizárraga, agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich y al Secretario de Economía, estar al pendiente del desarrollo de su Municipio y subrayó que en San Luis Río Colorado existen áreas de oportunidad a desarrollar como la agroindustria, prestación de servicios e industria maquiladora.

Enrique Reina Lizárraga reconoció el trabajo de la Gobernadora Pavlovich en cuanto a estrategias de austeridad implementadas y recomendadas en la pasada reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para afrontar el aumento del costo de combustibles.

Opinan empresarios de SLRC

“De los Gobernadores que hay en la República Mexicana, la Gobernadora Pavlovich es la única que se ha puesto realmente la camiseta y está peleando por su Estado en contra de la Federación y debemos de ser solidarios con ella, no solo se trata de pedir, sino de ser solidarios productores y ciudadanos, ya que la Gobernadora está dando la cara por nosotros”

José Enrique Carrazco Gutiérrez, Presidente de la Unión de Productores de Hortalizas y Frutas de San Luis Río Colorado.

“Todo mundo reclama que los gobiernos recorten sus gastos y pues que mejor que la Gobernadora ponga el ejemplo, a mí me dio gusto enterarme que en México ella fue una voz fuerte en apoyo a la frontera de Sonora”.

Luis Carlos Valencia, Director de Grupo Sentra.

“Cuando no hay dinero hay que ahorrar, yo veo muy eficiente y acertadas las acciones de la Gobernadora y que colaboremos con el secretario que es la autoridad máxima de economía es muy importante, teníamos muchos años sin que ocurriera y nos da mucho ánimo a los industriales”.

Agustín Serna, Presidente del Parque Industrial Internacional de San Luis Río Colorado.