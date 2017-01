En Navojoa el alcalde panista resulto peor que los priistas, en Navojoa mando yo y háganle como quieran afirma el galeno

Jose “Pepe” Alvarado

En Navojoa las cosas empeoran cada dia mas en el pobre y triste ayuntamiento de la Perla del Mayo, pues las esperanzas de sus habitantes cada día mas se ven debilitadas y sin esperanzas de nada, pues el presidente municipal enfundado en ese gran poder sin limites que ostenta y esa gran prepotencia y arrogancia con que se conduce ante los ciudadanos que con todo su derecho cuestionan al alcalde por su pésima y malisima administración.

Y no conforme con eso le dio luz verde a casi toda su familia para que hagan y deshagan con el ayuntamiento, negocios, compras, ventas, recarpeteo concesiones de todo, los familiares del alcalde se están dando vuelo y sirviéndose con la cuchara grande.

Y lo peor al alcalde le vale gorro todo y dicen que dice háganle como quieran en Navojoa mando yo y nadie mas, por tal motivo los navojoenses se encuentran tristes y confundidos, y como no han visto que nadie pueda parar la voracidad y la gran ambición del alcalde de querer acabarse el ayuntamiento en tres años y dejarlo pelón.

Ojala que la señora gobernadora pudiera cuando menos mandar a checar, porque el alcalde y su familia se están devorando a Navojoa, y si no al tiempo amigos lectores.