Podrían ser consignados Eduardo Bours y Abel Murrieta por el caso ABC

Por Victor Gallardo

Parafraseando a nuestro compañero Jose “Pepe” Alvarado, como balde de agua helada le cayo la noticia a Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora y a Abel Murrieta ex procurador del estado de Sonora, el que la PGR los investigara por las irregularidades encontradas y por la presunta falsificación de documentos en el caso de la guardería ABC, donde lamentablemente perdieron la vida 49 niños y 70 mas resultaron heridos.

Cabe recalcar que meses atrás El Regional de Sonora publico que Eduardo Bours, Abel Murrieta, Chino Lam, Ernesto Vargas Gaytan entre otros estaban en la mira de la PGR y podrían ir a la carcel, ayer mediante un comunicado la Procuraduria General de la República informo que abrirá investigación en contra del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y del ex procurador Abel Murrieta, y por obvias razones los arriba mencionados también serán investigados.

La PGR dijo que acatará el fallo del juez federal que le ordenó investigar al ex Gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y al ex Procurador de Justicia estatal, Abel Murrieta, por presunta falsificación de documentos relacionada con el caso del incendio de la Guardería ABC.

En un comunicado, la dependencia federal informó que el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México le ordenó iniciar una investigación conforme a derecho, derivada de las denuncias presentadas contra los ex servidores públicos.

“En cumplimiento a lo determinado por el Juez de Control, el agente del Ministerio Público de la Federación encargado del caso realizará la investigación en los términos ordenados por la autoridad judicial y la resolverá de conformidad a sus atribuciones en forma expedita”, indicó.

Las dos denuncias de hechos contra los ex funcionarios, por delitos contra la administración de justicia, falsificación de documentos y ejercicio indebido de servicio público, fueron presentadas el 30 de agosto y el 3 de octubre de 2016.

Los ilícitos habrían sido cometidos durante la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, respecto del incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que tuvo un saldo de 49 niños muertos y más de 70 lesionados.

El documento presuntamente falsificado e integrado en las pesquisas es un oficio del IMSS que enumeraba una serie de observaciones a las condiciones de seguridad de la guardería y que, a su vez, dejaba al descubierto la negligencia de funcionarios del Seguro Social.

La representación legal de los deudos ha dicho que este oficio apócrifo fue útil para desviar la investigación contra funcionarios del IMSS y evitar el castigo a los responsables de resguardar la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora, donde inició la conflagración.

Eduardo Bours, Abel Murrieta y compañía han de estar comiéndose las uñas al ver la resolución del juez federal de ordenar y que la PGR acatara la orden de abrir investigación en contra de ellos, ya que podrían ser consignados por falsificación de documentos, alteración de la escena del crimen, desviar las investigaciones y demás irregularidades encontradas en el trágico caso de la guardería ABC con el fin de ocultar la responsabilidad directa de la administración estatal en el origen del fuego.

“Ellos tendrán que rendir una declaración, de hecho con esta determinación ministerial, misma que los coloca dentro del anterior sistema de justicia penal en calidad de indiciados o bien en el nuevo sistema como imputados”, aseguró el abogado Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de los padres de familia que integran el movimiento Manos Unidas Por Nuestros Hijos.

Esto sin duda es un fuerte golpe para Eduardo Bours que se rumoraba que quería una candidatura para las próximas elecciones del 2018, y ni se diga para Abel Murrieta que lleva años suspirando por la alcaldía de Cajeme, pues bien estimados lectores veremos en que acaba esta novela trágica, que puede llevar a la cárcel a otro ex gobernador de Sonora y aun ex procurador del estado.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada.

Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.