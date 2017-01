Entrega Gobernadora Pavlovich más de mil 600 escrituras a familias de Hermosillo

Hermosillo, Sonora, enero 11 de 2017.- Para una familia contar con la certeza de ser propietarios de la tierra donde formaron su hogar es la seguridad de poder tener un patrimonio seguro, por lo cual las autoridades trabajan de la mano para llevar esos beneficios a los ciudadanos, señaló la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar más de mil 600 escrituras a familias de Hermosillo dentro del programa Sonora Cumple.

En compañía del Presidente Municipal, Manuel Ignacio Acosta, refrendó el compromiso que existe de su administración por unir esfuerzos con instancias federales y municipales para llevar los beneficios a las personas que más lo requieren.

“Lo más importante es estar con ustedes y decirles que estoy de su lado, que siempre he estado de su lado y que seguiré estando de su lado, sé lo importante que es para ustedes recibir este papel, esta seguridad de donde viven, de donde construyen sus sueños con su familia, con sus hijos, donde viven alegrías y tristezas, porque más que un papel es su hogar”, comentó.

La Gobernadora Pavlovich aseguró que, aunque a nivel nacional se vive una situación complicada, la austeridad seguirá siendo punto principal en las acciones de su gobierno, ya que el ciudadano no debe de apretarse más el cinturón.

“Pero lo que sí depende de mí lo voy hacer y lo estoy haciendo, voy a seguir ahorrando dinero y decretando austeridad en mi gobierno, porque el primero que se tiene que apretar el cinturón es el gobierno, no los ciudadanos”, señaló.

El Presidente Municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, reveló que existe una sinergia entre los tres niveles de gobierno para hacer llegar los apoyos a las familias con mayores necesidades.

“Por eso el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal siempre estarán del lado del ciudadano, y por eso las buenas acciones y los buenos programas no se van a detener sólo porque las cosas de momento se pongan difíciles”, expresó.

La señora Elena Morena Terán agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano por entregar las escrituras de sus hogares a las familias de Hermosillo, ya que se trata de un anhelo de muchos años.

“Este día vemos con gusto que usted sí nos cumplió señora Gobernadora, ya que desde hace mucho tiempo queríamos tener las escrituras de nuestras casas en manos, parecía que no llegaría el día y ayer nos avisaron, no podíamos creerlo, por fin vamos a tener la seguridad de decir esta es mi casa”, dijo.

Estuvieron presentes la diputada Flor Ayala Robles Linares; el diputado federal, Ulises Cristópulos Ríos; el diputado, David Palafox Celaya; el Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, Ulises Reyes Aguayo; el delegado de INFONAVIT en Sonora, Roberto Sánchez Cerezo; el delegado de SEDATU en Sonora, Eusebio Pillado Hernández; la delegada en Sonora del Registro Agrario Nacional, Carmen Ofelia Carballo Cabanillas, el delegado del Instituto Nacional de Suelos Sustentables, Ambrocio Escalante Lapizco; el delegado de la Procuraduría Agraria en Sonora, Raúl Acosta Tapia; el vocal ejecutivo de ICRESON, Rafael Gastélum Salazar; y la Síndico Municipal, Angelina Muñoz.