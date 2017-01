Exhorta tránsito municipal respetar áreas exclusivas

Jesús Antonio Tobie/El Regional

Un llamado a todos los conductores en respetar las áreas exclusivas en diferentes instituciones, hace la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, a través del departamento de Tránsito Municipal.

El sub jefe de Tránsito Javier Valderrain, señaló que no se trata de una recaudación, sino de concientizar al ciudadano a saber respetar los espacios exclusivos de los estacionamientos, señalamientos y áreas para discapacitados.

Indicó que se pretende que los conductores entren en cultura y utilicen los estacionamientos públicos, donde no serán molestados.

Se requiere hacer esto de infraccionar a todo aquella persona que obstruya los accesos exclusivos y de emergencia.

Destacó que hay ocasiones donde en algunas instituciones de salud se Han presentado incidentes y al acudir unidades ya sea de policía, Cruz Roja y Bomberos, no encuentran espacio para acordonar el área debido a que es ocupada por vehículos que no deben estar estacionados en lugares restringidos.