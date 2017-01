Politica Regional

* Peña Nieto como un viejo refrán de mi pueblo: “Pongan paja que voy cayendo”. No sé a quién escucha el presidente Enrique Peña Nieto, dice el amigo Hilario Olea Ruiz, “pero estoy seguro que no es a su ángel de la guarda, ni a su conciencia y menos a su sentido común, ah, y tampoco a sus asesores, esos que si saben las cosas, de otra manera no se explica cómo es que esté enfrentando la peor crisis de su gobierno a base de ocurrencias, pues soltar el gasolinazo el 1 de enero, cuando la gente anda más contenta y por lo mismo, más se encabrita, fue una real tontería… Fallece el trovador Rudy Grajales. Su gran amigo, el también trovador y compositor Fausto León, les habia dado la infausta noticia a sus amigos cafeteros del Yori Inn. En las décadas de los 70s y 80s fue un intérprete muy estimado entre los amantes de la música romántica. En programas nacionales de televisión tuvo varias presentaciones

El gasolinazo de por si es una torpeza de Peña Nieto, luego, comenzar a dar explicaciones tontas, para rematar con un ¿Y ustedes que hubieran hecho? Señal que cuando dijo eso, no tenía ni la mínima idea de que en los siguientes días propondría un pacto –de paja o cartera huevera–para mantener la estabilidad económica, por eso, está como Cornelio Reina, que se cayó de 30 mil metros de altura, o como dice vjeo refrán de mi pueblo: “Pongan paja que voy cayendo”.

PACTOS SALVADORES.- El Gobierno sordo y ciego de Peña ha recurrido a esos priistas pactos salvadores, como fue en 1987, cuando Miguel de la Madrid convocó a todos los sectores y clase gobernante para firmar un pacto que le diera estabilidad a la economía que andaba por la calle de la Amargura, esquina con Suplicio, con inflaciones de doble dígito, pero esta –la de MMH– no fue una ocurrencia, fue todo un trabajo de concertación, de negociar, consultar, ceder y apretar donde debería de apretarse.

Al final, ahí los sentó y comenzó a parar la crisis y luego recomponer el barco que le entregó a Carlos Salinas, pero ahora, el pacto al que convocó el presidente Peña Nieto fue una ocurrencia de la noche a la mañana, es mas, el viernes, via celular, desde Hermosillo, a pregunta expresa, Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM, nos habia dicho que esa reunión en Los Pinos seria el martes, pero se adelantó un dia antes, de ese pelo el desparpajo que se traen Peña y su mediocres funcionarios. .

NO FIRMA COPARMEX.- Y asi, el lunes, los sectores más importantes de la economía, que es el patronal, el obrero y campesino, firmaron un acuerdo para fortalecer la economía del país y proteger, hasta donde se pueda, la economía familiar, pero, ohmaigod, los que le hicieron el fuchi fueron los de Comparmex, a pesar de que el Consejo Coordinador Empresarial estampó su firma en el documento, la razón, porque se los propusieron el viernes, lo discutieron el fin de semana, y les entregaron el documento dos horas antes de la firma.

Por eso dijeron nones, porque “dicho consenso no se puede construir en tres días”, con esto Coparmex pinta su raya con el gobierno federal y los otros organismos empresariales paleros como el CCE, pero bueno, a lo mejor retoma el camino que le había dado tanta posición anteriormente, cuando era la CNOP del PAN, y como no, si hasta presidente de la república lograron colocar con Vicente Fox, quien, diche sea de paso, fue mejor presidente que el actual, quien daba la cara, sobre todo ante los medios, en situaciones graves como la actual.

¿Y EL GOBIERNO?.- Como siempre pasa, el apretón y el sacrificio va para la gente. ¿Pero, y el gobierno? Que planean hacer para ahorrar realmente y poder aplicarlo a programas sociales, pero sobre todo a evitar que la gasolina siga aumentando de precio, porque ese es el plan con su liberalización, y asi, el gobernador de Campeche anunció que ya negoció con sus diputados federales para que propongan que este año se le quite el 40% de las prerrogativas de los partidos políticos, que sería algo así como 1,500 millones de pesos.

Obvio, que esto lo van a batear, porque los partidos no renuncian a sus privilegios, insisto, en que todo se ve muy bien, pero el gobierno qué aportará en este acuerdo, bueno, ni los malditos y mantenidos partidos politicos quieren poner algo de su parte, y es que, la semana pasada, en entrevista televisiva, reveló que los partidos se opusieron a la propuesta presidencial de reducir el numero de diputados federales, de 500 a 400, si, pero no dio lo nombres de esos partidos.

MEDIDAS MEDIBLES.- Por lo pronto, quien presentó una propuesta de medidas que serán medibles, fue la Gobernadora Claudia Pavlovich, porque no se anduvo con rollos, sino que fue por acciones directas, ahi, en la reunión de la Conago con el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y otros funcionarios, propuso un esquema de subsidio al transporte público en lo que respecta al diésel y gasolina. Subsidios al sector agropecuario y pesquero para que no aumenten los productos de la canasta básica.

Además un esquema fiscal para que las gasolineras de frontera vuelvan a disminuir el precio del combustible y se homologue al de USA. a ésto se suma un estricto programa de austeridad de todas las dependencias estatales, así es como se deben de enfrentar las crisis, con medidas concretas y sin tanto rollo, aunque no cabe duda que las protestas de Nogales las están operando profesionales contando con apoyo de grupos de cholos para provocar violencia, pero bueno, al final de cuentas todo es respuesta al gasolinazo.

Pero además, quiene se pasan de listo saben dónde pegar para que realmente el conflicto tenga escala nacional, y es cerrando la frontera a las mercancías que se producen en el país y se venden en USA, a quien se le ocurrió bloquear el tren que lleva estas mercancías es toda una mente perversa profesional sabiendo perfectamente la magnitud del daño que está causando y el riesgo en que pone a miles de empleos como está pasando con la Planta Ford y las maquiladoras que no pueden enviar equipos aeroespaciales.

Por cierto, las autoridades están buscando precisamente a los que están detrás de algunos de estos grupos a control remoto, se sabe que muchos son grupos de la sociedad que están protestando de manera sincera, porque están muy indignados, pero hay otros teledirigidos para crear el caos, por ejemplo, en la Ciudad de México están investigando 205 cuentas de Twitter usadas para enviar mensajes que se viralizaron en las redes y convocaban al saqueo y a la violencia. Esto provocó además que por miedo cerraran temporalmente unos 20 mil negocios, con el daño económico consiguiente.

En asuntos mejores, un grupo de jóvenes hijos de trabajadores de plantas maquiladoras que tienen contratos colectivos de trabajo con la CTM, que vienen siendo la primera generación de becados, partió hace dias a Toluca, Estado de México, a recibir la educación dual en el Centro de Capacitación Altatex, entre ellos Teresa Jackelin Barrales e Irlanda Paola Solis del Sindicato Textil, además otros jóvenes del Sindicato de Acosa también fueron becados, quienes cursarán una carrera técnica, pero además combinarán el estudio con el trabajo y asi poder hacerse de ingresos que les permitan una mejor estancia.

Por cierto que el dirigente nacional cetemista, senador Carlos Aceves del Olmo, ya ha sido informado de este interesante programa de Educación Dual financiado por los gobierno de Alemania y México, dando amplios detalles de todo eso el dirigente cetemista de Sonora, Javier Villarreal Gámez, quien por causas de fuerza mayor no pudo estar presente en la ceremonia del pasado sábado, misma que fue presidida por Fernando Millán Harrison, dirigente de la CTM local.

También la presencia del dirigente sindicales de Acosa, Jaime Gámez Gómez, y del Sindicato Textil, Antonio Valdez Villanueva, y desde el D.F. la presencia del alemán Udo, pilar de este proyecto germano-mexicano, con quien por cierto un servidor ha platicado en dos ocasiones, ah, en nota diciembre, el diario El Financiero publicó que empresas alemanas, sobre todo armadoras de autos y de alta tecnologia, están requiriendo al menos a 23,500 trabajadores para sus plantas.

Fallece el trovador Rudy Grajales. Triste noticia para casi empezar el nuevo año, ayer a mediodia se dio a conocer el fallecimiento del cantante Rudy Grajales. Su gran amigo, el también trovador, cantante y compositor Fausto León les habia dado la infausta noticia a sus amigos cafeteros del Yori Inn. En las décadas de los 70s y 80s Grajales fue un intérprete muy estimado entre los amantes de la música romántica. En programas nacionales de televisión tuvo varias presentaciones.

Tuvo varios éxitos con boleros y valses que se escuchaban con frecuencia en las radiodifusoras, y entre sus temas hubos dos que lo identificaban con el público: “Primavera” y “Si tú supieras”. Hoy sus restos son velados en la Funeraria Misión de calle Colima e Hidalgo. Descanse en paz el buen Rudy, a quien la última vez que vimos fue hará dos años ahí en el Yori Inn a donde acudía todos los primeros días de enero tras haber actuado con gran éxito en los mejores bares y centros nocturnos de la capital del país