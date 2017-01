PRI una marca devaluada y en pleno declive

* Lo mas irónico de todo que el partido vive su peor crisis cuando es mayoría en el congreso y en el país.

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector.

Caray, que difícil ha de ser político priista con aspiraciones a presidente de la república, alcalde, senador o diputado, hoy mas que nunca estos políticos candidateables han de estar diciendo “No me defiendas compadre”.

Y es que como nunca en sus casi 88 años de vida del Partido Revolucionario Institucional su imagen había estado tan devaluada, hoy mas que nunca la marca PRI esta por los suelos y la verdad no se ve por donde pueda levantar un poco la mala imagen que tienen ahorita.

Hoy ser priista no es ya sinónimo o garantía de ganar unas elecciones o como se dice en el argot futbolistico ya no se puede ganar solo con la camiseta, hoy la ciudadanía quiere mas que promesas y buenos deseos.

El presidente de la república con sus reformas se esta llevando entre las “patas” a todo aquel político priista que tiene o tenia intenciones de competir por una candidatura, la gota que derramo el vaso; el gasolinazo, que a generado una ola de manifestaciones que no paran a lo largo y ancho de la república mexicana, ya que por séptimo día consecutivo la sociedad harta de que se le este viendo la cara ha salido a las calles a manifestarse por ese insensible aumento.

Quien ha de estar riéndose sólito es Andres Manuel Lopez Obrador, ya que prácticamente sin despeinarse y sin hacer mucho esfuerzo esta recibiendo la presidencia de la república en charola de plata, o bien si no es AMLO, están dejando la puerta abierta para que un candidato independiente se alce con la victoria o bien una coalición de partidos se adjudique el premio mayor que es la presidencia de la república.

Cambiando de tema, aquí en Ciudad Obregón el alcalde Faustino Felix Chavez inicio el año gestionando recursos y tocando puertas para la obtención de los mismos, Felix Chavez preve un buen año para Cajeme, este año se vienen obras e inversiones importantes para el municipio.

Quien también inicio el año ahora si que en pie de guerra es el alcalde de San Ignacio Río Muerto Ing. Fermin Guillen, quién a pesar de tener algunas complicaciones en su municipio ha salido adelante, ha sabido tocar las puertas correctas para llevar obras que necesita el municipio.

Bien por la gobernadora Claudia Pavlovich el emitir un decreto de austeridad en el gobierno del estado, con esto se prevé reducir en un mínimo del 10% el gasto en materiales y suministros, exceptuando servicios básicos, e implementar programas que propicien el uso y aprovechamiento de equipos de cómputo para la comunicación, y disminuir así el consumo de papelería, artículos de oficina, servicios de mensajería y telefónico.

De igual forma se deberán tomar las medidas pertinentes para reducir en un mínimo de quince por ciento el costo de nómina por personal de confianza, temporal y de honorarios de cada dependencia, con un plazo máximo para concluir ese proceso del 15 de marzo del presente año, sin afectar atención al público o áreas operativas.

Todo esto con el fin de no afectar servicios y obras que requieren los sonorenses, ya que en tiempos de crisis es el gobierno quien se tiene que apretar el cinturón y no el pueblo.

Y bien hasta aquí dejaremos esta columna, me despido no sin antes recordarles señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada. Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.