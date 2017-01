Acuerdan Gobierno y concesionarios mantener calidad de servicio y tarifas en beneficio de usuarios

Hermosillo, Sonora, enero 8 de 2017.- Cumpliendo con la propuesta que hizo la Gobernadora Claudia Pavlovich para evitar afectar a usuarios del transporte público con un alza en tarifas, concesionarios y Gobierno del Estado acordaron un frente común para atender el incremento al precio de los combustibles.

En el encuentro entre funcionarios estatales y concesionarios se determinó seguir prestando un servicio de calidad y mantener las tarifas actuales por lo menos en los próximos tres meses a favor de los más de 600 mil usuarios del transporte público que diariamente lo utilizan para su traslado a centros de trabajo y escuelas.

Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, informó que el acuerdo con los concesionarios de Cajeme, Hermosillo, Navojoa y otros municipios, fue apoyar con recursos estatales los primeros tres meses de este año a los usuarios y no se vean afectados en su economía.

“Vamos apoyar directamente al sector social, es decir a los usuarios”, informó el titular de Hacienda al término de la reunión.

Dijo que el gobierno estatal asumirá por un trimestre los costos que implican en la operación del servicio el alza en el precio de los combustibles para evitar una afectación en el servicio y en una posible alza en la tarifa.

Por su parte el Secretario de gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, agradeció la comprensión de los empresarios del transporte, así como atender de manera positiva el llamado de la Gobernadora Pavlovich a no afectar la calidad del servicio.

“Lo que buscamos es no golpear el bolsillo de los usuarios, este es un esfuerzo que estamos haciendo juntos”, resaltó.

El Director del Transporte, Luis Iribe, señaló que el subsidio va a aquellos Concesionarios del Transporte que se encuentren Unidos trabajando en un esquema empresarial acorde a las Normas Técnicas de Calidad que emitió el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT).

El Director el Transporte, Luis Iribe, y el Subsecretario de Gobierno, Jorge Villaescusa Aguayo, tienen la encomienda de estar en comunicación con los concesionarios y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos para garantizar el servicio a los usuarios.

Opinan concesionarios:

Javier del Río, Presidente de TRAMO, Ciudad Obregón

“Nos sumamos al apoyo de la Gobernadora Claudia Pavlovich y a sacar adelante esta tarea difícil que se viene, el gasolinazo lo vamos a solventar con un subsidio adicional a los usuarios”

José Luis Gerardo, Presidente de SICTUHSA

“La idea es continuar con el mismo nivel de servicio y el compromiso que hace el Secretario de Hacienda es importante para nosotros porque nos da certidumbre con el apoyo para los combustibles en lo que se genera un clima de estabilidad”.