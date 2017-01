Reprueba ciudadania a tres diputados locales de Cajeme; Uno la “libra”

Por Victor Gallardo

Muy buenos días, tardes o noches según la hora que este leyendo esta columna estimado lector. Hoy les hablaremos de nuestros flamentes diputados locales, Emeterio Ochoa, Brenda Jaime, Omar Guillen y Faly Buelna, nos dimos a la tarea de visitar a sus distritos para saber la opinion de sus representados, y miren que nos “sorprendió” la respuesta de la ciudadanía.

Hay que recalcar que la gran mayoría de las personas con las que nos entrevistamos concidio en algo, los diputados nomas no dan una, ninguno ha respondido a las expectativas que se tenían de ellos, hasta la fecha ninguno a cumplido algo de lo que prometieron en campaña, otras personas nos comentaron que después de las campañas ya no los han vuelto a ver.

Del “Faly” Buelna, flamente diputado del distrito 18 de Cajeme, nos comentan que no ha sido el diputado que dijo que seria para sus representados, ya que los ha tenido olvidados, si bien es cierto que ha hecho algunas jornadas comunitarias eso no alcanza y no es suficiente, porque en campaña se ofreció en grande y hoy sus hechos son muy pequeños, bien dicen que nadie es profeta en su tierra, lo cierto es que habitantes del distrito 18 le exigen al diputado “Faly” Buelna que cumpla sus promesas de campaña y sobre todos que los visite y los atienda como cuando andaba en campaña.

De la diputada por el XV distrito de Cajeme Brenda Jaime, nos dicen que no solo no ha trabajado como lo prometió que lo haría cuando andaba en campaña, dicen habitantes del distrito numero XV que botes de pintura, uniformes deportivos y darle retweet a los tweets del congreso del estado que eso no es trabajar por el bien de ellos, porque lo que ellos necesitan es que los atienda y gestione lo que ellos necesitan, le recriminan que en vísperas del presupuesto para Cajeme andaba abogando por un presupuesto equitativo para los municipios de Sonora, en vez de pelear por un aumento al presupuesto de Cajeme que tanta falta le hace a nuestro municipio.

De Omar “El nuevo rico” Guillen, diputado local por el XVI distrito de Cajeme, de él si nos comentaron que “Que poca madre”, mientras por un lado nuestra señora gobernadora Claudia Pavlovich hace frente a la crisis financiera del estado con un decreto de austeridad, Omar “El nuevo rico” Guillen se compro una flamante pick up de mas de medio millón de pesos, habitantes de su distrito que para cuando las remodelaciones de los parques deportivos y las canchas de futbol que prometió en campaña, sus representados nos comentaron que están hartos de promesas lo que ellos quieren son hechos.

Ahora le toca el turno a Emeterio Ochoa, diputado por el XVII distrito de Cajeme, y miren que nos sorprendieron los comentarios y las opiniones de sus representados pues para nuestro asombro nos comentan que ven en Emeterio un “buen” diputado, que aun le falta pero que va en el camino correcto, ya que por lo menos nos dicen los habitantes del distrito XVII que el si se ha preocupado por volver a visitarlos y llevarles algunos beneficios, que se a mostrado abierto al dialogo y a sus peticiones, caray de verdad que si nos sorprendió que habitantes del XVII distrito tengan buenas opiniones de su diputado, pues enhorabuena para Emeterio Ochoa que fue aprobado por sus representados.

Y bien estimado lectores así fue nuestro recorrido por los cuatro distritos electores de Cajeme, como conclusión podemos de decir que les falta mucho por hacer a los diputados locales, les falta mas empatia, mas gestión, mas dialogo con sus representados, ya que de los cuatro solo uno tuvo mas comentarios y opiniones positivas que los otros tres, y la verdad esa no habla muy bien de ellos, recuerden señores políticos, que se deben a sus representados, no a sus intereses políticos, no a su partido, no a su padrino político, ustedes señores se deben a los ciudadanos, porque por ellos están en la política, y sin los ciudadanos recuerden no son nada. Hasta pronto estimados lectores, quejas, reportes y/o sugerencias a vgallardo@gmail.com.