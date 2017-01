RECONOCE ALCALDE FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ A POLICÍAS EN SU DÍA

El Alcalde Faustino Félix Chávez encabezó la ceremonia por el Día de Policía, en la que se otorgaron 31 ascensos y 83 reconocimientos a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), por sus méritos en el desempeño de sus labores y por antigüedad en las filas de la corporación.

Luego de felicitar a los agentes que fueron reconocidos y a sus familiares, a quienes les dijo que tienen héroes en sus casas, el Presidente Municipal expresó que “Hoy venimos a celebrar no sólo el ascenso de 31 compañeros y el reconocimiento de 83 elementos que han mostrado su valor y su compromiso más allá de lo que exige el cargo en muchas ocasiones; hoy lo que celebramos es el compromiso y la dedicación, el espíritu de servicio que muestra toda la corporación; hemos vivido años muy difíciles y ustedes lo saben muy bien porque lo viven en la calle, nosotros somos testigos del esfuerzo que han hecho ustedes para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los cajemenses”.

Reconoció asimismo públicamente al resto de elementos de la corporación, quienes día a día dan el mismo esfuerzo en pro de la seguridad de todos los ciudadanos de Cajeme; mencionó que la sociedad es testigo de los aciertos pero también de los desaciertos de los integrantes de la dependencia policial, y afirmó que no se debe permitir que el mal actuar de unos pocos desanime a los demás.

“Yo me quedo con lo bueno, vamos a seguir trabajando para que esa policía de proximidad social que hemos buscado sea una realidad y recuperemos la confianza de la ciudadanía; el policía es también un miembro de la sociedad, no es una entidad aparte, y como miembro de nuestra sociedad todos debemos recibirlo, abrazarlo y agradecerle sus servicios”, agregó Félix Chávez.

Afirmó que la tranquilidad y el traer paz al municipio es un compromiso, no sólo del policía municipal sino de todos los que trabajan en la administración municipal, “y no vamos a bajar la guardia hasta que lo logremos; va a ser difícil, nadie dijo que sería fácil pero tenemos que seguir trabajando los programas preventivos, mayor presencia en las calles, en el acercamiento con la ciudadanía, en tenderle la mano a aquel que nos necesita y en estar presentes cuando se nos llame; trabajar todos juntos, no solamente los policías, con un mismo objetivo que es recuperar la tranquilidad de las familias cajemenses”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo comentó que es un honor tener la oportunidad de reconocer a quienes han asumido con responsabilidad la gran labor de proteger a la comunidad y resaltó la vocación heroica de quienes dieron su vida para salvaguardar la de sus conciudadanos. A sus deudos les reiteró su solidaridad por la pérdida y el orgullo por ellos, que fueron y son grandes ciudadanos.

Acudieron el Coronel de Infantería Carlos Eduardo Rodríguez Rojo, comandante del 60 Batallón de Infantería; Claudia Indira Contreras Córdova, delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la zona sur de la entidad; el inspector Hugo Horacio Herrera Arteaga, encargado de la base de la Policía Federal en la localidad; Gonzalo Sánchez, Subdelegado Fiscal de la GR en la región; Alejandro Coronado Miranda, en representación de la PESP; Sandra Montes de Oca, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública; los diputados locales Omar Guillén Partida y Emeterio Ochoa, funcionarios, regidores y familiares de los galardonados.