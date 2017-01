* Vaya que estuvo fuerte la sicosis entre los comerciantes del centro de la ciudad, pues poco antes de las cuatro de la tarde, Mercajeme cerró sus puertas y los diversos comercios de aparatos electrométricos, ante un posible saqueo de los manifestantes que se dieron cita en esquina de no reelección y 5 de febrero, para exponer su rechazo a la alza de la gasolina

* Queda claro que las próximas elecciones electorales no serán para nadie que salga con la bandera del PRI a las colonia de este municipio de Cajeme, pues el Presidente de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto, no les está dejando ningún margen de victoria a su militancia en este próximo proceso electoral que se avecina en poco más de un año

Eduardo Flores

Vaya que estuvo fuerte la sicosis entre los comerciantes del centro de la ciudad, pues poco antes de las cuatro de la tarde, Mercajeme cerró sus puertas y los diversos comercios de aparatos electrométricos, ante un posible saqueo de los manifestantes que se dieron cita en esquina de no reelección y 5 de febrero, para exponer su rechazo a la alza de la gasolina y grande fue la sorpresa de los manifestantes al ver cerrada las puertas de las tiendas departamentales y Mercajeme….

Esto fue un llamado a través de las redes sociales y sin más ni menos, se optó por cerrar en su totalidad el comercio del primer cuadro de la ciudad… ¨nosotros no venimos hacerle daño a los comerciantes. Ellos también son afectados por el gasolinazo como nosotros¨, expuso una mujer manifestante ¨otros se aprovechan de nuestra manifestación para venir hacer daño al comercio, y eso lo reprobamos, pues nuestra lucha es pacifica¨, termino diciendo………….. Pues pueda que tenga razón esta joven señora, porque los medios de comunicación observamos a varios jóvenes con pañuelos cubriéndose el rostro y de inmediato fueron señalados ante las autoridades para que se actuara contra de ellos……………

NADA PARA EL PRI- Queda claro que las próximas elecciones electorales no serán para nadie que salga con la bandera del PRI a las colonias de este municipio de Cajeme, pues el Presidente de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto, no les deja ningún margen de victoria a su militancia en este próximo proceso electoral que se avecina en poco más de un año……..

Hasta las líderes del tricolor sienten la lumbre de la derrota, pues desde que se incrementó el alza a la gasolina han sido objeto de críticas destructivas en contra de su persona, pues es el mismo PRI el que les tiene la pata en el pescuezo a todos los mexicanos, y eso es muestra que la gente les odia ahora por tantas mentiras que les ha hecho el Presidente del PRI-Cajeme, Andrés Rico y la secretaria general Lourdes Portela, quienes a través de las redes sociales hicieron una campaña impresionante, poniendo al tricolor por los cielos como uno de los mejores partidos políticos del país, resultando ser toda una falacia bien fabricada por quienes han ordenado esta alza de la gasolina, Luz, Gas, Tortillas, Carnes, frutas y verduras, lo cual incrementará más pobreza y hambre entre los mexicanos………

Este partido político, requiere de una estrategia muy convincente para convencer a sus miles de militantes que tiene en su padrón, o de lo contrario, el futuro de los aspirantes a una posición política es nula………………..

AL ABEL MURRIETA, no le quieren ver ni en fotografía, pues es uno de los que levanto la mano para destruir los sueños de vida de cada sonorense y cajemense. Que se olvide de la Alcaldía de Cajerme y que busque un lugar para descansar y vivir holgadamente con los recursos de los sonorenses, pues traiciono de una manera criminal a todos los cajemenses. Pero se lleva los bolsillos repletos de dinero, para vivir plácidamente por varios años. Pobre de aquellos que se quedarán con las ganas de ocupar un escaño político dentro de las administraciones públicas que dejan mucho dinero a huevones que solo saben ser marionetas de unos cuantos………………

EL PAN, OTRO FRACASO EN CAJEME, pues no se puede olvidar que es otros partido político que se agarró de las manos de los del tricolor para aprobar este descalabro que apenas inicia y con grandes consecuencias, pues desde ya, hay gente sufriendo por las alzas de la canasta básica, luz y otros cosas de primera necesidad que se ocupan para sobrevivir en este país. Esperemos y la gente les de su merecido en las urnas del próximo proceso electoral. Ya que el nuevo presidente de los pitufos en Cajeme, no tiene nada de conocimiento político para sacar adelante a su poca militancia que tiene, y los que tiene, carecen de lo que es conocer el hambre, pues no quieren desprenderse de la teta porque saben que ahí hay leche de sobra para no perder la figura que les dejó la rata de Padres Elías………………

CAMBIANDO EL TEMA, hoy habrá Rosca de Reyes en el club de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, espacio que habremos de compartir con un invitado de honor muy especial para todos los comunicadores, pues compartirá esta tradición con chocolate y una sabrosa carne asada. Lugar a donde están todos los comunicadores cordialmente invitados………….ANIMO……………….

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU ATENCION, PARA ACLARACION O COMENTARIOS.

Mi correo, REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL 6442-12-90-71.