Posible, marcha atrás a “mega gasolinazo”

Si hubiese voluntad del Ejecutivo federal y de los legisladores del Congreso de la Unión se puede echar atrás los aumentos de precios en las gasolina que ha decir de Moisés Gómez Reyna se ha incrementado por el aumento al IEPS y a la importación.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado comentó a Dossier Político que el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) “se debe de reconsiderar, porque no están relacionados con los costos de las gasolinas sino con una medida de recaudación”.

En el tema del precio de la gasolina y su relación con la paridad (peso-dólar) es un planteamiento que Acción Nacional ha manifestado desde el 2003, es decir, hacer una reforma energética que verdaderamente permitiera producir gasolina en México de manera competitiva.

Y agregó que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pudieran convertirse en empresas competitivas; además que se hubiese abierto la inversión privada a la exploración de los hidrocarburos para garantizar no sólo los volúmenes, sino la calidad de la propia producción.

El líder de la bancada panista en el Congreso local, aseguró que dar marcha atrás en el incremento de los precios de los energéticos, el Gobierno Federal dejaría de recaudar recursos, ya que se reduciría el gasto del gobierno de manera sensible.

Puso como ejemplo que en este ejercicio fiscal 2017, el Presupuesto de Egresos de la Federación, tuvo un incremento del 3.5%; contrario a lo que se pudiera esperar en la reducción del gasto, hay un aumento.