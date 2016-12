Emite SS un llamado para limpiar los patios debido a las recientes lluvias

Hermosillo, Sonora, diciembre 22 de 2016.- Debido a las precipitaciones que se han registrado en la entidad, la Secretaría de Salud Pública hace un llamado a la población para que limpie sus patios y con ello evitar criaderos del mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, así como de la garrapata que transmite la rickettsia.

Durante la semana epidemiológica número 50, que abarca del 11 al 17 de diciembre, se confirmaron tres casos de dengue: dos por dengue con manifestación de alerta y uno por no grave.

Los casos se confirmaron en los municipios de Hermosillo (2) y Navojoa (1), con lo que se acumulan 198 casos en lo que va del año, 16 veces menos a los 3 mil 277 casos observados a la misma fecha del 2015.

Los 167 casos no graves de dengue se han registrado en los municipios de Hermosillo (55), Guaymas (24), Navojoa (22), Cajeme (20), Huatabampo (15), Bacúm (16), Empalme (8), Álamos (3), así como 1 caso en Nacozari, Etchojoa, Ures y Caborca.

Respecto a los 31 pacientes con alguna manifestación de alerta, los municipios que han registrado casos son Navojoa (11), Guaymas (4), Cajeme (4), Huatabampo (3), Hermosillo (4), Etchojoa (2), Bácum (2) y San Luis Río Colorado (1).

Cabe señalar que, a la fecha, no han ocurrido defunciones por dengue en Sonora, además se continúa en la posición número 19 a nivel nacional, mientras que a la misma fecha de 2015 se encontraba en el lugar 2.

Con respecto a Chikungunya, no se tuvieron casos nuevos, por lo que se mantiene el acumulado de 10 casos confirmados de la enfermedad, en los municipios de: Guaymas (5), Hermosillo (2) y Huatabampo (2) y Navojoa (1).

En el tema de zika, durante la semana no se confirmaron casos del padecimiento, por lo que se mantiene el acumulado de 43 casos: 36 autóctonos y 7 importados; los autóctonos corresponden a los municipios de San Miguel de Horcasitas (17), Hermosillo (12), Empalme (3) y Navojoa (4).

Con respecto a rickettsia, durante la semana no se confirmaron defunciones nuevas, por lo que se mantiene el acumulado de 46 fallecimientos en la entidad, de los cuales 24 eran hombres y 22 mujeres, con una letalidad del 39%; 38 defunciones menos a lo registrado a la misma fecha del año pasado, cuando se tenían 84 fallecimientos y la letalidad era del 47%.

Del total de muertes registradas por fiebre manchada (46), se distribuyen en los municipios de Cajeme (15), Hermosillo (12), Navojoa (5), San Miguel de Horcasitas (3), Nogales (3), Guaymas (3), Magdalena (1), Empalme (1), Benito Juárez (1), Caborca (1) y Agua Prieta (1).

Cabe señalar que durante la semana se confirmó un caso nuevos del padecimiento, en una mujer de 46 años de edad, residente de Empalme, por lo que se acumulan 120 casos del padecimiento, un 33% menos a los 178 observados a la misma fecha de 2015.

Los casos confirmados de fiebre manchada se distribuyen en los municipios de Hermosillo (47), Cajeme (25), Navojoa (8), Guaymas (8), San Miguel de Horcasitas (4), Etchojoa (4), Álamos (3), Caborca (5), Nogales (3), Empalme (4), Benito Juárez (2), Bacanora (1), Huatabampo (1), Rayón (1), Magdalena (1), Agua Prieta (2) y Benjamín Hill (1).

Para evitar la reproducción del mosco, la Secretaría de Salud recomienda:

· Limpiar el patio de nuestro hogar, tirar criaderos de mosquitos como botes, botellas, tapas, corcholatas, llantas; voltear y tapar cubetas, botes, recipientes en los que se ofrece agua a mascotas, los depósitos de agua, limpiándolos.

· Lavar frecuentemente recipientes que puedan servir como criaderos de mosquitos.

· Vestir pantalones y usar ropa que cubra los brazos. Si es necesario, usar de manera moderada repelentes comerciales, autorizados para su venta pública.

· Si es posible, poner mosquiteros en puertas y ventanas. Al dormir, usar pabellones para disminuir la probabilidad de sufrir picaduras de mosquitos.

· En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza, músculos y articulaciones, así como conjuntivitis y/o salpullido, no automedicarse y acudir a su unidad de salud.

· El paracetamol es el medicamento de elección para la fiebre y molestias ocasionadas por estos padecimientos, así como beber líquidos en abundancia y guardar reposo.

Síntomas de fiebre manchada (rickettsia):

Dentro de los primeros 3 días:

· Fiebre

· Dolor de cabeza

· Malestar general

· Es importante comentar al médico que probablemente se tuvo contacto con garrapatas, para que sospeche de rickettsia.