¡Los diputados locales de Cajeme son unos artistas, protagónicos y mediáticos, afirman Cajemenses!

* A trabajar se deberían de poner los diputados locales de Cajeme por el bien del pueblo, que la gran verdad desde que tomaron posesión no han hecho nada por Cajeme y menos por la seguridad pública.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Indignación, coraje, confusión, tristeza y enojados muchos cajemenses al haberse equivocado en haber votado por el PRI y más por esos 4 diputados locales que representan a Cajeme que la gran verdad no han hecho nada por el pueblo, por que las pruebas se demuestran con hechos y juzguen ustedes cajemenses donde están las grandes obras, donde están las grandes gestiones que ha hecho Omar Guillen, que ha hecho Emeterio Ochoa, que ha hecho “Faly” Buelna y que ha hecho Brenda Jaime?.

Independientemente de que no han hecho nada por Cajeme, EL GRAN CORAJE DE LOS CAJEMENSES ES QUE LOS 4 DIPUTADOS SE HAN CONVERTIDO EN UNOS GRANDES ARTISTAS DE CINE, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN ENTRE OTROS, ADEMAS DE PROTAGONICOS Y MEDIÁTICOS CON EL FIN DE SIEMPRE LLEVAR AGUA A SU MOLINO Y QUERER FIGURAR ANTE LA OPINIÓN PUBLICA BUSCANDO SIEMPRE LOS REFLECTORES PARA LAS PRÓXIMAS PISCAS ELECTORALES.

ESA ES LA GRAN VERDAD Y HAY QUE DECIRLO, AQUÍ NO ESTAMOS VENDIDOS NI TAMPOCO TENEMOS COMPROMISOS CON LOS DIPUTADOS MENCIONADOS EN ESTA HUMILDE COLUMNA, Y OTRA , QUE QUEDE MUY CLARO NO ES EL SENTIR DE ESTE COLUMNISTA , ES EL SENTIR DE MUCHÍSIMOS CAJEMENSES QUE SE SIENTEN AGRAVIADOS, QUE SE SIENTEN DOLIDOS, Y QUE SE SIENTEN ENGAÑADOS POR LOS 4 DIPUTADOS LOCALES , QUE LA GRAN VERDAD SON UNOS FARSANTES, SON UNOS CREÍDOS, COMO ES POSIBLE QUE HAYAN ORGANIZADO UN GRAN EVENTO EN LA EXPLANADA DEL PRI MUNICIPAL EL DÍA DE AYER GASTANDO EL DINERO DEL ERARIO PUBLICO A MANOS LLENAS CUANDO EN REALIDAD ESE DINERO LO PUDIERON HABER UTILIZADO PARA COMPRAR DESPENSA, COBIJAS ENTRE OTROS Y REGALÁRSELAS A LAS FAMILIAS MAS POBRES DE CAJEME.

Pero cuando iban a pensar así estos señores diputados si lo que realmente quieren ellos, es la foto, la nota, y verse en la tele informándole a los cajemenses con aquella gran farsa que lo hacen como si realmente fuera un hecho completo positivo sus gestiones, cuando nosotros sabemos que con una cubeta de pintura, con una pelota de fútbol y con una despensa a veces quieren empatar a la gente de casi 200 mil pesos mensuales que agarran cada diputado y eso no se vale.

Y tampoco el pueblo les perdonara llegados los tiempos y sin duda así será por que las facturas políticas se cobran tarde o temprano, y si no volteen para atrás, como esta todo el sexenio desastroso que hubo en la administración pasada por Guillermo Padrés y sus secuaces que también se creían la divina garza como los de ahora, es importante recalcar que lo que aquí estamos diciendo es el sentir inclusive de muchos priistas que asistieron al evento renegando y en contra de su voluntad.

Como dicen muchos en Cajeme los priistas dormimos juntos pero de espalda porque es un gran desastre lo que realmente está pasando en el PRI municipal de Cajeme con un líder fuera de órbita, con un líder sin conocimiento como el presidente del PRI en el municipio, aunado a eso el nulo apoyo de sus legisladores, de sus representantes del municipio ante el congreso del estado como lo son los bueno para nada del “Faly” Buelna, Omar Guillen, Emeterio Ochoa y de Brenda Jaime y si no al tiempo amigos lectores.