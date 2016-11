Sonora y Arizona impulsarán cuatro sectores estratégicos por su economía: Jorge Vidal

Hermosillo, Sonora, noviembre 17 del 2016.- Para continuar con la integración de la economía entre Sonora y Arizona, el Secretario de Economía Jorge Vidal Ahumada se reunió con su homóloga de Arizona, Sandra Watson y empresarios de la industria aeroespacial, minera, automotriz y manufactura.

El titular de la Secretaría de Economía, indicó que la instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es integrar estos sectores de Sonora y Arizona, para consolidar la Mega Región.

Destacó que esta reunión es de suma importancia al ponerse sobre la mesa los cuatro sectores estratégicos de la economía de Sonora para que exista la integración de la economía entre ambos estados, es decir, impulsar la Mega Región, y haya resultados a corto plazo.

“La idea es que ella (Sandra Watson) se diera cuenta de manera directa cual es la situación de cada uno de los sectores, que perspectivas tienen y lo más importante cuales son los puntos coyunturales donde podamos tener sinergia en conjunto para desarrollar estos sectores en ambos estados”, explicó.

Jorge Vidal Ahumada, indicó que la relación entre Sonora y Arizona es más fuerte que nunca, ya que ambos estados basan gran parte de su economía en los mismos sectores, por lo que el impulso de la Mega Región hará que sus economías sean más sólidas.

“Yo creo que la fortaleza de las mega regiones, la fortaleza de Arizona, de Sonora, van a hablar por sí solas, y la manera en que nosotros podemos aprovechar estas fortalezas es lo que nos va a empujar”, aseguró.

Estuvieron presentes David Farca, Presidente de la Comisión Sonora-Arizona en Arizona; Ángel Bours Zaragoza, Vicepresidente de la Comisión Sonora –Arizona; Enrique Ruiz Sánchez, Director General Consejo para la Promoción Económica de Sonora (Copreson); Luis Felipe Seldner, Presidente de Offshore Group; Enrique Araiza Méndez, Director General de Planta Ford Hermosillo.

Arturo Bonillas, Director de Timmins Gold; Cristian Mendoza Aragón, Gerente de Recursos Humanos de Ford Hermosillo; Kevin Sullivan, SVP Business Development; Brian Sherman, SVP Bussiness Development; Luc Beaudoin, Director de Aeroshores; Juan Francisco Moreno, de Liaison; Kevin O’Shea, VP Internacional y Juan Ciscomani, Director of Southern Arizona and Sonora.

Empresarios avalan reunión

Arturo Bonillas, Director de Timmins Gold (Industria Minera)

“Fue una reunión de suma importancia, tenemos muchos temas en común, tenemos prácticamente la misma economía, yo vine a presentar la parte minera, que por primera vez participa en este tipo de reuniones; tenemos no nada más una frontera conjunta, la misma geología, la gran cantidad de operaciones mineras”

Luis Felipe Seldner, Presidente de Offshore Group (Industria Aeroespacial)

“Creo que estas juntas son las que abren los canales de comunicación y nos ayudan a hablar exactamente de qué es la realidad de que haya industria americana aquí, y de que haya industria en Estados Unidos, que es el beneficio real del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Es una magnífica oportunidad para el Secretario de Economía de llamar a esta junta con personalidades de Estados Unidos, y que conozcan las realidades de los beneficios que trae el libre comercio para ambos estados”

Luc Beaudoin, Director de Aeroshores (Industria Aeroespacial)

“El estado de Sonora está en una buena posición en la industria aeroespacial, somos el estado en segundo rango en todo el país en el número de empleados y empresas de la industria, pero el futuro se ve muy bien para nosotros porque la industria aeroespacial está en una fase de consolidación a nivel mundial, es una competición muy fuerte en todos los niveles, buscando oportunidad, mejorar sus costos y México es el aliado preferido de los Estados Unidos”