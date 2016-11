Politica Regional

Sonora ha generado 31 mil 228 nuevos empleos de enero a octubre del 2016, rebasando las metas de empleos que el Gobierno del Estado se propuso para el presente año, confirma el Secretario de Economía de Sonora, Luis Nuñez Noriega, indicando que la meta de creación de empleos establecida para el presente año por la gobernadora Claudia Pavlovich era de 28 mil empleos, por lo que se ha rebasado la meta por más de 31 mil… No se descarta que César del Olmo visite algunos centros de trabajo, como las textileras de capital asiático cuyas relaciones laborales con el Sindicato Textil que dirige Antonio Valdés son ejemplo a nivel estatal por los 42 programas sociales con que cuentan los casi 3,700 trabajadores en varios turnos y aunque por fin de año se suspendieron las horas extras que son bien pagadas, posiblemente entrando el 2017 se reanuden

Sin duda alguna, esta es una excelente noticia muy a pesar de los temores de la política económica que anuncia el radical republicano Donald Trump en cuanto asuma el poder el 20 de enero, ah, tan injusto e inequitativo es el sistema electoral estadounidense, que Hillary Clinton, quien ya rebasó a Trump con 1 millón 200 mil votos en toda la Unión Americana, por votos electorales el republicano se quedó con la Presidencia.

“Esto se debe a que octubre fue un mes productivo en el que se crearon casi 6 mil empleos entre permanentes y eventuales”, indica el funcionario estatal. “La política económica de la gobernadora Claudia Pavlovich, y el trabajo coordinado por el gabinete económico estatal y la concurrencia con el recurso y la política del presidente Enrique Peña Nieto ha sido fundamental para logra que Sonora crezca a tasas cercanas al 5% del PIB y generar los empleos que demandan los sonorenses”.

Los sectores de la construcción, las manufacturas, la industria extractiva y el comercio han generado un dinamismo importante para acelerar el crecimiento. Adicionalmente, la atracción de empresas y fortalecimiento de las Pymes sonorenses, son dos ejes importantes de la estrategia de la Gobernadora para fortalecer la economía estatal”, destaca Nuñez Noriega, brillante economista de alcances nacional, por cierto, de los mejores amigos del Ingeniero Manuel Murue Sabag.

Así que, como bien dice el presidente Peña Nieto, lo bueno también cuenta y hay que contar, frase que casi a diario maneja Don Sergio Gastélum de la Vega en la mesa cafetera del San Jorge, como ayer ante el reconocido e innovador productor agrícola, Pipo Zubia, y un servidor.

Por cierto, antier miércoles en la Universidad Lasalle Noroeste, le fue entregado el diploma post-morten de Licenciado en Derecho a los padres de su nieto Ivan Gastélum, quien de manera trágica perdiera la vida en un accidente motociclista hace dos sábados.

En más de asuntos económicos mezclados con laborales, la Confederación de Trabajadores de México en Sonora se irá sobre la base de un incremento salarial no menor al 15 por ciento, dio a conocer su dirigente, el diputado Javier Villarreal Gámez, sosteniendo que no se trata de un porcentaje negociable para venir aceptando un 3 ó 4 por ciento de incremento salarial. Se buscará un aumento que beneficie al trabajador, sostuvo.

Dijo que en la próxima reunión plenaria estatal de la CTM Sonora aquí en Obregón el 10 de diciembre, se harán propuestas para las negociaciones salariales, dando a conocer que inclusive algunas empresas ya están realizando las revisiones de contratos colectivos de trabajo para negociar el incremento salarial y otras prestaciones para el trabajador, y en cuanto a la Reunión Plenaria, se contará con la presencia del líder nacional cetemista, Senador César del Olmo y de la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Ah, se espera para entonces haya concluido al cien la construcción del nuevo edificio de la Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonora (FOCSS-CTM) ubicado al oriente de la No Reelección, donde por cierto el Ayuntamiento de Cajeme ya echó abajo el puente elevado que solo servía de refugio para vagos, ofreciendo un deplorable espectáculo, además, se dará una manita de gato al pequeño parquecito, y sería muy oportuno que el Ayuntamiento colocara algunas bancas y mejorara el alumbrado público del sector.

Por lo que se refiere a la presencia del dirigente máximo cetemista, no se descarta que visite algunos centros de trabajo, como las empresas textileras de capital asiático ya sea las de rumbos de Villa Bonita o las del sur de la ciudad y cuyas relaciones laborales con el Sindicato Textil que dirige Antonio Valdés Villanueva son ejemplo a nivel estatal por los 42 programas sociales con que cuentan los casi 3,700 trabajadores en varios turnos y aunque por fin de año se suspendieron las horas extras que son bien pagadas, posiblemente entrando el 2017 se reanuden.

En más de plantillas laborales, la automatización y la reubicación a otras pantas del pais, de Gamesa, como las pastas para sopas y harinas, dejaron a la Gamesa local solo con la producción de galletas, por cierto, gran parte para exportación, y de llegar a contar hasta con casi 6,000 trabajadores cuando la empresa, en ese entonces regiomontana, se instaló aquí.

A la fecha la plantilla es de alrededor de 900 trabajadores, según comenta su dirigente sindical y dirigente cetemista local, Ingeniero Fernando Millán Harrison, también ahí contándose con bastantes programas sociales

Paréntesis para felicitar de manera justa y meritoria a María Esther Gómez Pérez por haber cumplido ayer jueves 16 años de fructífero y cabal desempeño en la Dirección Municipal de Salud, lo que no pasó desapercibido por sus compañeras y compañeros de trabajo, ahora al frente del nuevo Director, el Dr. Aquilez “tarachito” Mexia Diaz.

Ah, también con 15 años de ejemplar trabajo en la misma institución, la atenta y servicial Valenzuela Rey, obvio, no faltó el pastelito, las velas, abrazos y demás parabienes.

Mientras tanto, con innovación, inclusión, visión de futuro, calidad académica y un indisoluble compromiso con la sociedad, el Instituto Tecnológico de Sonora educa y trasciende, afirmó ayer el Dr. Javier José Vales García al presentar su Primer Informe General de Actividades, puntualizando que a 40 años de haber recibido su autonomía, esta Universidad está comprometida, de cara a la comunidad, a continuar con la visión de grandeza y trabajo de sus fundadores.

Reiteró el Rector que “el compromiso con la sociedad y con la impartición de educación de calidad, con el desarrollo de la investigación y servicios de extensión pertinentes” que le han permitido durante 61 años cumplir con el lema de “Educar para Trascender”.

Ante la comunidad universitaria e invitados especiales, como el Alcalde Faustino Félix Chávez, el Dr. Vales García expresó que la Universidad cumple con sus funciones sustanciales en un marco de valores caracterizado por el respeto, trabajo en equipo, liderazgo, servicio y compromiso social

Además, la Institución se ubica en el segundo lugar nacional en profesores de tiempo completo con perfil deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente, lo que le permite atender a sus 16 mil 442 estudiantes con mejores indicadores de habilitación y competitividad académica.