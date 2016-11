Dictan segundo auto de formal prisión a Guillermo Padrés

* La medida se decretó contra el ex gobernador de Sonora por ser probable responsable de la comisión de diversos delitos catalogados como graves, entre ellos delincuencia organizada

Un juez federal dictó otro auto de formal prisión al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por ser probable responsable de la comisión de diversos delitos catalogados como graves, entre ellos delincuencia organizada, razón por la cual no tiene el beneficio de la libertad provisional bajo caución.

Fue el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, quien dictó la medida por considerar a Padrés Elías como probable responsable de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.

Cabe mencionar que esta mañana el Juzgado Décimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ello, conforme a la causa penal 55/2016, precisó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una nota informativa.

El organismo destacó que el delito de defraudación fiscal equiparada es en la modalidad de al que consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos conforme a las leyes, previsto en el Artículo 109, fracción I del Código Fiscal de la Federación, en concordancia con el 95, fracción II, del mismo ordenamiento.

El exmandatario estatal también es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el Artículo 400 Bis, fracciones I y II del Código Penal Federal, bajo las hipótesis de transferir por sí, recursos de territorio extranjero a México, cuando tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el resultado de ésta.

También de ocultar el origen de recursos cuando sepa que proceden de una actividad ilegal o representan el producto de una tarea ilícita; encubrir el destino de recursos cuando tenga conocimiento de que derivan de una labor ilícita o representan el producto de una actividad ilícita.

Además, ocultar la propiedad de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de actos ilegales o representan el resultado de ésta.

El organismo federal subrayó que el delito de defraudación fiscal equiparada es considerado como no grave, por lo que es derecho del inculpado gozar de su libertad provisional bajo caución; mientras que el diverso de operaciones con recursos de procedencia ilícita está clasificado como grave, por lo que amerita prisión preventiva.