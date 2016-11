Se une Ayuntamiento de Cajeme a The Street Store 528

Eduardo Flores-El Regional

Con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme a través del Sistema DIF Municipal, se llevará a cabo la tercera edición del The Street Store en la localidad, el cual busca ayudar a personas indigentes y de escasos recursos con donación de ropa, calzado, alimentos y servicios médicos.

El Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, señaló que durante la segunda edición se tuvo una buena respuesta por parte de los cajemenses que se sumaron a este proyecto, y se logró apoyar a más de mil 400 personas en estado de vulnerabilidad, por ello, pidió a los cajemenses a participar en el próximo The Street Store.

El Director del DIF Cajeme, Abel Morales Fierro, manifestó que esa institución será uno de los centros de acopio para que la ciudadanía pueda realizar las donaciones.

“DIF Cajeme también se une con la aportación de algunos artículos, además estaremos con los brazos abiertos para recibir cualquier beneficio para apoyar a las personas que lo necesitan”, expresó.

Por su parte, la Coordinadora de The Street Store, Ana María Castro Monzón, explicó que “la tienda de la calle” en Cajeme será la número 528 en todo el mundo, la cual tendrá lugar en la plaza Álvaro Obregón el día 04 de diciembre a partir de las 9:00 am. En donde se espera superar la meta del 2015 de mil 476 personas beneficiadas, además de más de 300 voluntarios y la donación de 2 toneladas de ropa.

El regidor Abraham Ramírez, presidente de la Comisión del Deporte y la Juventud, hizo un llamado a las familias cajemenses a participar ya sea con donaciones o como voluntarios en esta noble causa.

Para que las personas puedan ser voluntarios de este proyecto o deseen donar artículos, se pueden comunicar a través de la página de Facebook The Street Store Obregón o al correo electrónico thestreetstoreobregon@gmail.com.