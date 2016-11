Politica Regional

¿Anaya traicionó y entregó a Padrés? Y es que voces consultadas en el PAN dicen que abundan los indicios de que Ricardo Anaya no sólo habría traicionado a uno de sus principales promotores –Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora–, sino que mediante una estratagema engañosa literalmente lo entregó a las autoridades… Ah, pocos panistas ven con buenos ojo los apoyos a Carlos “Kala” Castro , pues en el caso del “Chabeto” Plascencia, primero debe acreditar que no robó cientos de miles –o millones– de pesos en pagos mensuales de programas a adultos mayores en la pasada administración estatal de la Sedeson… Ceremonia del Ciudadano Distinguido 2016, certamen en el que hay varias propuestas, todas ellas muy valiosas y respetables, entre ellas la del altruista empresario Don Javier Bours Almada, pero mejor hay que esperar el dictamen de la Comisión respectiva, de la que Pepe Escobar, Cronista de la Ciudad, es miembro

Intramuros del PAN crece la indignación. Y no, no sólo se trata del abuso de los spots por parte del jefe nacional, Ricardo Anaya. Tampoco por su “agandalle” desde la dirigencia nacional. No, el nuevo enojo ha surgido a partir de lo que parece una traición mayor.

Y es que voces consultadas en el PAN dicen que abundan los indicios de que Ricardo Anaya no sólo habría traicionado a uno de sus principales promotores –Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora–, sino que mediante una estratagema engañosa literalmente lo entregó a las autoridades.

Dicen las voces consultadas que a Padrés y a su familia se les hizo creer que existía un acuerdo político y que, a cambio de entregarse, el exgobernador de Sonora recibiría un trato especial, de tal manera que podría llevar su proceso en libertad, pero tendrá que llevarlo en la cárcel al igual que su hijo tras el serios tropiezo judicial de ayer miércoles y que fue noticia viral en las redes.

Sin embargo –y siempre según las mismas versiones–, Padrés y su hijo no sólo habrían sido engañados y traicionados sino, literalmente, entregados. Por ello, luego de la entrega voluntaria de Padrés, el proceso judicial dio un vuelco que no sólo confirmó la prisión del exgobernador, sino que –de manera insólita– llevó a la cárcel a su propio hijo, Guillermo Padrés Dagnino, quien era parte del equipo de defensores de Padrés.

Hoy, y luego del revés de los abogados de Padrés –encabezados por Antonio Lozano Gracia, extitular de la PGR–, el exmandatario de Sonora ya vive su proceso penal en prisión, igual que su hijo. Y según especialistas, padre e hijo pasarán muchos años en la cárcel.

Pero vale preguntar. ¿Por qué la traición y el engaño? Elemental. Dicen reputados panistas que con la entrega de Padrés, el PAN y su dirigente Ricardo Anaya, consiguen un tanque de oxígeno que podría mantener a flote al partido y a su líder, en medio del escándalo por la corrupción que campea en el PAN.

No son pocos los panistas que aseguran que Padrés –entre otros gobernadores, legisladores y dirigentes– financió la carrera política de Anaya.

Es decir, el jefe nacional del PAN ha traicionado a todos sus promotores:

1.- Como es evidente, traicionó a Guillermo Padrés.

2.- Traicionó a Gustavo Madero, al que arrebató la dirigencia del PAN y toda posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial.

3.- Anaya traicionó a Rafael Moreno Valle, actual gobernador de Puebla y otro de los pilares de la promoción de Ricardo Anaya. En este caso la guerra es tal que Moreno Valle encabeza el “todos unidos contra Anaya”.

Y es que la cantidad de traiciones del señor Anaya unificó al PAN, pero en su contra. Y la mejor muestra son las cartas públicas de 18 líderes y notables panistas que alertaron al partido azul sobre uno de sus peores dirigentes.

4.- Ricardo Anaya traicionó al senador Jorge Luis Preciado, excandidato al gobierno de Colima, y quien en segunda vuelta perdió el Gobierno estatal porque Anaya lo dejó abandonado, retiró los recursos y, literalmente, pactó el Gobierno de Colima.

Según distintas voces panistas, las traiciones de Anaya no tienen límite y se han producido desde su nacimiento como panista en Querétaro, pasando por los estados y todos los centros de poder panista.

En todos los casos la traición es resultado de la ambición sin freno de Ricardo Anaya; aspirante a la candidatura presidencial del PAN y quien hoy sólo ha conseguido fragmentar al partido hasta niveles de poner en riesgo su regreso al poder presidencial.

Por eso la segunda carta de los 18 notables panistas a Ricardo Anaya, quienes le habrían planteado un ultimátum. Y es que Anaya ya no suma, sino resta en el PAN.

En más de albicelestes, pero locales, por rumbos de Acción Nacional muy activos se han visto el diputado federal padrecista Agustin Rodriguez, Rodrigo Ramirez Rivera y Luis Alberto Plascencia Osuna.

Este último igual que el famoso Layin, el alcalde nayarita que reconoce que robó, “pero poquito”, pues resulta que este par de padrecistas andan en plena campaña de apoyo a Carlos “Kala” Castro para la dirigencia municipal cajemense.

Eso pocos panistas lo ven con buenos ojo pues en el caso del “Chabeto”, primero debe acreditar que no robó cientos de miles –o millones– de pesos en pagos mensuales de programas a adultos mayores en la pasada administración estatal como lo dejó en claro su relevo en la Secretaria de Desarrollo Social su titular Rogelio Diaz-Brown , asi que hay apoyos que no se agradecen pues lejos de ayudar al “Kala” lo ponen en zona de riesgo.

Esto último al tiempo que los números favorecen muy cerca de 60% al destacado profesionista y empresario Rafael Delgadillo Barbosa, ah, de regreso con el ladino, falso y gandalla del “Chabeto”, tan bien le fue en el manoteo de los ultimos tres años del padrecismo, que no se descarta que la mansión con alberca y demás lujos y comodidades que se montó en Hermosillo precisamente hayan salido del presunto agandalle de los recursos de la Sedeson.

Beneficia DIF-SONORA a ocho municipios del sur de Sonora, y en ese sentido, el Sistema DIF-Sonora entregó ayer aquí en Obregón a ocho municipios del sur de la entidad apoyos consistentes en becas especiales, sillas de ruedas, aparatos auditivos, ortopédicos y utensilios para desayunos escolares a ocho municipios del sur de Sonora, todo ello por disposiciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En evento realizado frente a Palacio Municipal, Margarita Ibarra de Torres, presidenta de DIF-Sonora, entregó esta ayuda a los municipios de Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Empalme, Etchojoa, Bácum, San Ignacio Río Muerto y Rosario Tesopaco, siendo acompañada del alcalde Faustino Félix Chávez y su esposa la señora Enna Olea de Félix.

También ahi en Palacio Municipal, el grato saludo con nuestro gran amigo y maestro del periodismo, Don José Escobar Zavala, quien vino a una reunión sobre la próxima ceremonia del Ciudadano Distinguido 2016, certamen en el que hay varias propuestas, todas ellas muy valiosas y respetables, pero mejor hay que esperar que dictamina el jurado, del que Don Pepe, como Cronista de la Ciudad, es integrante.

Entre ellas la del altruista empresario Don Javier Robinson-Bours Almada, como también por ahí mismo, y más en concreto en la sala del Regidores, el representante popular Rolando Cruz Morales tenia caja llena, atendiendo en promedio entre 15 y 20 personas diarias, ah, su proyecto del Ministerio Publico itinerante en las comisarías y delegaciones será modelo a seguir en otros grandes municipios sonorenses.