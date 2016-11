Propone Gobernadora Pavlovich presupuesto responsable y sin nuevos impuestos

Hermosillo, Sonora, Noviembre 15 del 2016.- El Tesorero del Estado, Daniel Galindo Ruíz, entregó al Congreso del Estado el Paquete Económico para el ejercicio Fiscal 2017, que contempla la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por 56 mil 451.9 millones de pesos.

Destacó que el paquete económico para el 2017 es 5% mayor al presupuesto ejercido en 2016 y que corresponde a las demandas más sentidas de los sonorenses, al ser congruente con el principio de garantizar un manejo responsable y transparente de las finanzas públicas estatales, tal y como lo instruyó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

“Este presupuesto es comprometido con la gente, en la cual no se crean nuevos impuestos, no se aumentan los impuestos tampoco, viene directamente un apoyo prioritario a tareas de seguridad y justicia; de cada 100 pesos, 63 se destinan a programas de beneficencia social; se liga el presupuesto a resultados con un nuevo modelo presupuestal, y lo más importante es un presupuesto responsable que atiende las condiciones actuales con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas”, enfatizó.

El proyecto de Presupuesto de Egresos, en los ingresos estatales, explicó, ascienden a un monto de 6 mil 617. 9 millones de pesos, lo que representa un incremento de 9.8%, con respecto al 2016, de este monto de ingresos propios, 2 mil 884.3 millones de pesos corresponde a impuestos, y 3 mil 733.6 millones de pesos a derechos, productos y aprovechamientos.

En el rubro de seguridad y justicia, el presupuesto propuesto para 2017, representa un incremento del 65% respecto a lo ejercido en 2016, al pasar de 2 mil 968.4 millones de pesos que se proyecta concluir el presente ejercicio a 4 mil 917.5 millones de pesos el próximo año.

Para los programas de desarrollo social, dijo, el presupuesto estatal del 2017 se destinarán a programas de beneficio directo a la población 35 mil 675 millones de pesos, como son educación, salud, protección social, vivienda y servicios a la comunidad, protección ambiental, recreación y cultura.

El Tesorero del Estado señaló que en el presupuesto de egresos para el 2017, se propone un monto de inversión pública de 7 mil 694 millones de pesos, 2 mil 75 millones de pesos más a la proyección de cierre de inversión publica de 2016, lo que significa un incremento del 37% con respecto a este año.

Agregó que se fortalecerá el federalismo ya que los recursos que ejercerá el estado y los municipios en 2017 por concepto de participaciones federales ascenderán a 17 mil 988 millones de pesos, 11% más con respecto a 2016.

Explicó que las aportaciones federales que son recursos etiquetado para educación, salud, seguridad pública y fortalecimiento municipal, entre otros, ascenderán a 16 mil 986 millones de pesos.

Daniel Galindo Ruíz, dijo que en cuanto al pago anual por servicio de deuda pública para 2017 se contempla menor gasto por servicio de deuda, al ser mil 411 millones de pesos inferior con respecto al monto agregado en 2016, lo que representa una reducción de 18%, y confirma el compromiso estatal de manejo responsable de la deuda pública.

Explicó que el presupuesto 2017, será bajo un nuevo modelo de Presupuesto Basado en Resultados, con el cual los recursos públicos se asignarán tomando en cuenta el impacto de los programas de bienestar social.

El Tesorero del Estado, dijo que con ello, se mejorará la eficacia, trasparencia y calidad del gasto público en beneficio de los sonorenses.

El paquete presupuestal, fue recibido por el diputado Carlos Manuel Fu Salcido, Presidenta del Congreso del Estado y José Ángel Barrios García, Oficial Mayor del Congreso del Estado.

Estuvieron presentes Gerardo Avitia Encinas, Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Gustavo Luis Rodríguez Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo.

En datos:

– El presupuesto de ingresos es por un total de 56 mil 451.9 millones de pesos

– No se crean nuevos impuestos, ni se aumentan los existentes

– Apoyo prioritario a tareas de seguridad y justicia

– De cada 100 pesos, 63 se destinarán a programas de beneficio social

– Se liga presupuesto a resultados, con nuevo modelos presupuestal

– Presupuesto responsable que atiende a las condiciones actuales con transparencia, eficiencia y rendición de cuentas