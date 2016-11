Politica Regional

¡Basta de lloriqueos por Trump! En el México profundo de la primera mitad del siglo 20, las “plañideras” eran figura insustituible en todo sepelio respetable. Hoy, a propósito de la llamada “tragedia” por el triunfo de Donald Trump en las presidenciales de Estados Unidos, asistimos a la versión moderna –con toque digital–, de las plañideras de hace seis o siete décadas… El dólar en ventanillas bancarias cerró ayer martes en 20.60 pesos, 40 centavos menos que el cierre del lunes, de acuerdo con datos de Citibanamex. La “tormenta” Trump amaina. La moneda local se hundió la semana pasada a un mínimo histórico de 21.395 por dólar… Los mercados mexicanos recuperaron algo del terreno perdido en medio de un fuerte repunte del petróleo… Ahora resulta que Luis Videgaray, el defenestrado Secretario de Hacienda, es un visionario. El único que pudo anticipar que Donald Trump llegaría al poder; el único capaz no sólo de prever el desenlace sino también de pavimentar el camino para una futura relación favorable con la Casa Blanca

Echar un vistazo a los medios mexicanos de hoy –prensa, radio, televisión e internet–, es asistir a un sepelio de pueblo; lloriqueos, quejas, llanto exagerado, historias fantasiosas y cuentos de fantasmas que amenazan el futuro de los mortales.

Lo curioso es que las plañideras de “la tragedia Trump”, son los mismos que tomaron “a chunga” cuando Trump sorprendió al mundo con el anuncio de que buscaría la candidatura presidencial de Estados Unidos, dice el reconocido columnista y analista internacional, Ricardo Alemán.

Los mismos que motejaron a Trump porque “está loco”; porque “es un demente” y porque su candidatura “era un juego”… nadie lo tomó en serio.

Luego, cuando Trump utilizó a México, a los migrantes, al muro, el TLC y cuando insultó a los “criminales, violadores y delincuentes” migrantes latinos, los “sesudos” analistas mexicanos se encargaron de desacreditar los despropósitos de Trump.

Más tarde, el pánico y la esquizofrenia se apoderaron de la prensa mexicana y de opinantes y “expertos”, quienes vaticinaron lo más parecido al fin del mundo, si es que Trump llegaba a la Casa Blanca.

Sin embargo, en un milagro colectivo, vino el autoengaño de que era imposible la victoria de Trump. El destino no podía jugar esa mala pasada a los mexicanos. Y abundaron la “certeza” y la “convicción” de que Hillary ganaría.

Sin embargo, la madrugada del 9 de noviembre vino el desencanto, el pasmo, el shock y medio mundo –en forma literal–, se paralizó. ¡Ganó Trump!

Entonces, todo cambió. De la risa por el locuaz Trump, de la incredulidad por su candidatura y de la descalificación a sus “descocadas” propuestas, todos pasaron al pasmo por la victoria de Trump. Entonces, “expertos” y “analistas” adoptaron el papel de “plañideras”. Empezó el lloriqueo.

¿Por qué?:

Porqué de los 11 millones de indocumentados –casi la mitad mexicanos y la otra de otros paises– que Trump amenazó expulsar en campaña, hoy habló de sólo “entre dos y tres millones” que podría deportar, todos ellos delincuentes, traficantes, violadores, asesinos, etc., como los de la famosa “Mara Salvatrucha” salvadoreña que también operan en Canadá.

Porque según verdaderos expertos de la relación México-EU, repatriar a dos o tres millones de indocumentados significaría más de 30 mil millones de dólares y una logística que requiere modificar leyes y reglamentos durante meses tanto para Estados Unidos como para los países de origen de los delincuentes.

Porque Trump también cambió la versión del muro. En la campaña el muro fue propaganda fundamental. Dijo que habrá muro, pero matizó que en algunos casos “sólo será una valla”. ¿Y qué quiere decir lo anterior? Que en un par de años el muro podría ser un cuento.

Porque en la misma entrevista, Trump ya no dijo que México pagaría el muro. Y es que, en la práctica, el muro no se puede construir en México si el Gobierno de México no lo autoriza. Y está claro que eso nunca ocurrirá. Por tanto, si se construye, será en territorio norteamericano y con dinero de aquel país.

Mientras tanto, el dólar en ventanillas bancarias cerró ayer martes en 20.60 pesos, 40 centavos menos que el cierre del lunes, de acuerdo con datos de Citibanamex. El peso cerró en 20.2755 por dólar, con un alza del 2.06 por ciento, ó 42.60 centavos, frente a los 20.7015 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes. La moneda local se hundió la semana pasada a un mínimo histórico de 21.395 por dólar.

Los mercados mexicanos recuperaron algo del terreno perdido en medio de un fuerte repunte del petróleo, tras haberse desplomado la semana pasada como consecuencia del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, mientras la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió al concluir una sesión de altibajos.

Videgaray ¿visionario o cómplice de Trump? Ahora resulta que Luis Videgaray, el defenestrado Secretario de Hacienda, es un visionario. El único que pudo anticipar que Donald Trump llegaría al poder; el único capaz no sólo de prever el desenlace sino también de pavimentar el camino para una futura relación favorable con la Casa Blanca.

Ah, en los círculos de Los Pinos, buena parte de los cuales le deben el puesto al poderoso ex ministro, se habla de su regreso al primer plano de la escena pública, sea con carácter formal en un cargo institucional o solo en la sombra pero con la fuerza de antes.

Se afirma que es el hombre clave para conducir las relaciones con el gobierno de Donald Trump durante los dos años que quedan del sexenio de Peña Nieto. Eso sin abandonar la estratégica tarea de asegurar el triunfo del PRI en el Estado de México el próximo año, bastión indispensable para que el tricolor esté en condiciones de competir en la campaña presidencial de 2018.

A los aduladores de Videgaray se les olvida algo sustancial: se hicieron públicas las razones para invitarlo. Enrique Peña Nieto se cansó de justificarse los siguientes días, que quisieron platicar con el candidato republicano para convencerlo de matizar su severa visión de México, convencidos de que carecía de la información correcta.