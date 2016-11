¡En Sonora la SEC paga a los maestros con cheques sin fondos, se enojan maestros y reniegan del “Pato” De Lucas!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Como si el horno estuviera para bollos en Sonora la SEC que dirige todavía el secretario Ernesto “El Pato” De Lucas pago a los maestros con cheques sin fondos, y eso causo el gran enojo de los maestros en Sonora y también provoco que se le fueran con todo al secretario de la SEC “El Pato” De Lucas, pues argumentan los maestros que no se vale que jueguen así con ellos tan irresponsablemente.

Como se ponen a pagar con cheques sin fondo, es una gran burla para nosotros argumentaron los maestros, y la gran verdad tienen mucha razón los pobres maestros pues de ahí viven, de ahí comen, de ahí visten, de ahí pagan la luz, el agua y todas las necesidades de sus hogares y que les hagan eso, pues no se vale.

Tanto que pregonaron en este nuevo gobierno y ahí están las consecuencias no cabe duda que cae mas luego un hablador que un cojo, y eso que a partir de enero del 2017 les pegara bien duro el próximo recorte presupuestal y todavía no llega el recorte y ya la SEC no tiene dinero para pagar a los maestros.

Y paga con cheque sin fondos y para prueba de lo aquí les decimos les ponemos el audio que les manda la SEC a los maestros donde les pide no cobrar los cheques porque no tienen fondos, Anel y Diva de la secretaria de educación ponen en alerta a todos los maestros, y si no al tiempo amigos lectores.