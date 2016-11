¡En Huatabampo reniegan comerciantes del alcalde, lo acusan de abusivo, inhumano y recaudatorio!

* Y de querer sacar dinero de donde sea, a como de lugar y sin medir las consecuencias

Por Jose “Pepe” Alvarado

En donde las cosas están cada día mas de lo peor es en el municipio de Huatabampo donde el prepotente y arbitrario presidente municipal hace y deshace a su antojo con el municipio y con sus habitantes, ahora los comerciantes del primer cuadro de la ciudad andan pero bien encabronados con el diminuto alcalde.

Porque este Jr. con piel de oveja pero con todo lo de un león rasurado por dentro, ahora con todo el poder que ostenta en la tierra de los generales a toda costa, a fuerzas y a huevo pues para que me entiendan, este alcaldito lleno de caldo flaco y creyendo que todo el mundo es de él quiere imponer por sus pantalones en el primer cuadro de la ciudad LOS PARQUIMETROS Y ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS para si poder cobrarles y sacar dinero del primer cuadro y las demás cuadras aledañas.´

Eso es ser abusivo del poder no pensar que la pobre gente a veces nomas saca para comer, la situación esta demasiado difícil, pero este presidente municipal se pasa con nosotros, así es cuando llegan al poder se hacen vivos, le vale gorro dañar a la gente que los ayudo a llegar a la silla presidencial.

El asunto es que no da una este diminuto y dandy alcalde, que la verdad dicen los que saben mas de esto que el tal Heliodoro Soto Jr., anda que no tienta ni el suelo, escupe por un colmillo, se cree la divina garza, cree que se caso con el poder de por vida, no sabe este pobre iluso que dentro de poco saldrá del ayuntamiento con un montón de gente en contra y con muchos enemigos, porque nunca supo que el poder y los puestos públicos son para hacer amigos, mas amigos, mas amigos, mas amigos y nunca enemigos porque en este mundo no hay enemigo pequeño señor alcalde Heliodoro Soto Jr., y si no al tiempo amigos lectores.