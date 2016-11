Apoyan Gobernadora Pavlovich y DIF Nacional a personas con discapacidad

Hermosillo, Sonora, noviembre 14 del 2016.- La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el país, Laura Vargas de Osorio, entregan sillas de ruedas, proyectos productivos y equipos de tamiz auditivo a personas que más lo requieren, e impulsaron proyectos de energía renovable para instituciones de asistencia privada.

“Todos los días necesitamos dar resultados, dar la cara y sobre todo en estos temas tan sensibles, poder dar una respuesta a tiempo y clara, expresó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Indicó que en Sonora es un compromiso ayudar a las personas que más lo necesitan y agradeció el trabajo de Laura Vargas de Osorio, Directora del Sistema DIF en el país, por hacer posible que sean más personas las que reciban beneficios.

“Eso es lo único que les pido, que no se dejen vencer por las adversidades, los problemas quizás los tengamos siempre, pero todos juntos podemos salir adelante si realmente somos una sociedad solidaria y que se compromete los unos con los otros”, dijo la Gobernadora Pavlovich ante cientos de beneficiados.

En total entregaron 315 sillas de ruedas para personas con discapacidad, 20 apoyos productivos y equipos de emisiones atoacústica para realizar tamiz auditivo en Durango y Sonora.

La titular del Sistema Nacional DIF, Laura Vargas Carrillo de Osorio, reconoció el trabajo realizado por la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en beneficio de los sonorenses, y reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano por quienes más lo necesitan.

“Reconocemos mucho el trabajo y responsabilidad de una mujer como Claudia, conocemos su empeño, que no es de ahorita, tiene toda una carrera política, mucha tenacidad y todos los días me consta, estuvo luchando por los demás y ahora en este gran estado está haciendo ese mismo trabajo, por la gente de Sonora”, expresó.

Se reúnen con IAP’s

En reunión con directores y presidentes de Asociaciones Civiles, la Gobernadora Claudia Pavlovich refrendó el compromiso de trabajo conjunto en beneficio de las personas que más lo necesitan, y resaltó la responsabilidad que tienen los servidores públicos para trabajar con ellos y la federación.

La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció que en 2017, por parte del Gobierno Estatal se ayudará a las Asociaciones Civiles para adquirir paneles solares y así reduzcan sus costos de energía eléctrica.

Ello, luego de que el director general de la Energía Sonora A.C., Antonio Astiazarán Gutiérrez, explicó los apoyos que se han dado a las Asociaciones Civiles en materia de paneles solares en varios municipios, donde cada agrupación puede llegar ahorrar recursos en el pago de energía eléctrica, con equipo que tiene una vida útil de 40 años.

Estuvieron presentes Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de Hermosillo; Margarita Ibarra de Torres, Presidenta del Sistema DIF Sonora; Martha Antúnez de Acosta, Presidenta de DIF Hermosillo; Gilberto Ungson Beltrán, Secretario de Salud; Karina Zárate Félix, Directora de DIF Sonora.

En representación de Energía Sonora A.C., Patricia Ruibal de Astiazarán; Norberto Larrinaga Buelna, Presidente del Patronato del Instituto Ángel de la Guarda I.AP; Jesús Antón de la Concha, Oficial Mayor del sistema Nacional DIF; y Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, delegado de SEDESOL en Sonora.

Reciben beneficios por apoyos productivos

Evangelina Duarte Félix (Recibió apoyo productivo para un abarrotes)

“Me siento feliz, orgullosa, contenta porque hay una mujer que sí se hizo realidad, que sí se interesó por nosotros, ella no vio sexo, ni color, ni pinto, ni negro, ni blanco. Ella como mujer, como ser humano de todo corazón nos ofreció este apoyo y gracias a ella se hizo una realidad, lo que tanto deseo yo para mi hijo y para mí”.

Guadalupe Valenzuela Valencia (Recibió apoyo productivo para una papelería)

“Me siento muy contenta, anoche no dormí, me siento feliz, me daban ganas hasta de llorar y gritar porque nunca en la vida habíamos obtenido nada, hoy bendito mi Dios, gracias a las personas que han realizado que nosotros nos hagamos de este proyecto. Este proyecto como nos dieron las capacitaciones es un beneficio para mi familia, para mis nietos, para mis hijos y principalmente para mí. Como verán yo soy mayor, no puedo trabajar ni en casa, ni en el campo, pero con esto creo que puedo salir adelante”.

María Tránsito Gutiérrez (Recibió apoyo productivo para una carreta de Hot Dogs)

“Estoy muy emocionada, muy agradecida con todos los que hicieron posible por tener este apoyo y principalmente me lleno mucho de alegría, por mis nietos, es un futuro para ellos”.