Politica Regional

–En total serán casi mil millones–…

Los diputados federales –excepto los de MORENA– hacen a un lado la separación de poderes, acatan el recorte dictado desde Hacienda y, a cambio, se autor recetan un aumento presupuestal. Por si fuera poco, les autorizan a cada uno repartir 20 millones de pesos como quiera , a quién quieran y con el “moche” que quieran. –En total serán casi mil millones–.

Un gobernador crea empresas fantasmas para saquear el erario de Veracruz y el gobierno federal lo deja ir. Ahora ofrece 15 millones de pesos “informes” sobre su paradero. Otro gobernador se va dejando quebrado a Quintana Roo y debiéndole hasta al Teletón! Uno mas no logra cumplir sus promesas de campaña en Nuevo León, pero sigue soñando con ser Presidente.

El presidente de un partido renuncia a la Comisión Federal de Electricidad y recibe, de manera muy legal, una millonaria indemnización. Otro dirigente partidista se promociona impunemente como candidato presidencial, explotando los spots institucionales como propios. Uno más es cuestionado por sus compañeros de partido por jugar con ventaja indebida en la carrera presidencial.

Y todos ello, afirma y con sobrada razón F. Bartolomé en su Templo Mayor de ayer lunes, creen que Donaldo Trump ganó gracias a la ignorancia y al racismo de los estadounidenses, y no al hartazgo de la sociedad contra lo políticos de siempre.

En todo este asunto, sigue comentando “Fray Bartolomé”, de la entrega/captura de Guillermo Padrés, se ha olvidado a un personaje fundamental en la historia: la gobernadora Claudia Pavlovich.

Si no ha sido porque la sonorense se tomó en serio investigar y castigar la corrupción de su antecesor, muy probablemente el panista estaría en estos momentos disfrutando sus millones, y no tras las rejas como corresponde.

!Mexicanos de doble moral; iguales o peores que Trump!: Ricardo Alemán/”Serpientes y Escaleras/noviembre 14/2016

En mas de lo comentando por “Fray Bartolomé” en su “Templo Mayor”, de ayer, casualmente ayer mismo Ricardo Alemán dice lo siguiente:

“Sin duda, el presidente electo, Donald Trump, es un sátrapa. Sin duda, ningún mexicano debe pasar por alto discriminación, ofensas y amenazas del fascista Trump.

“Pero también es cierto que muchos mexicanos son “felices portadores” de una doble moral –igual o peor–, que Trump. Y muchos críticos de Trump son el espejo mexicano del sátrapa intolerante, discriminador y ofensor de mujeres.

“¿Lo dudan? En 2005 el Conapred realizó la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. La encuesta arrojó, por ejemplo, que 9 de cada 10 mexicanos opinó que en nuestro país existe discriminación. De estos, 40% dijo que los ancianos eran los más discriminados, seguidos por indígenas (15.6%) y discapacitados (14.5%).

“Y la intolerancia abunda, como hemos demostrado aquí. A los consultados se les preguntó sobre el tipo de personas que no estarían dispuestos a recibir en su casa: Los mexicanos dijeron que no aceptarían a un homosexual, tampoco a un extranjero, y menos a alguien con ideas políticas diferentes o de otra religión.

“La misma encuesta revela que los homosexuales, indígenas, mujeres y discapacitados son los grupos más discriminados. Además, los homosexuales y discapacitados son los que más discriminación reciben por “su condición”.

“También, uno de cada cuatro mexicanos estaba de acuerdo con que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres, y 1 de cada 3, dijo que es normal que las mujeres ganan menos que los hombres. Acaso por eso, 9 de cada 10 mujeres dijo que sí hay discriminación contra la mujer.

“Pero el problema no termina ahí:

“En 2010, el Conapred hizo otra Encuesta Nacional sobre la Discriminación. Los resultados asustan.

“Primero, 6 de cada 10 mexicanos dijo que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad. Además, 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a recibir en su casa a un homosexual o a una personas con VIH. Seguidos por las personas con ideas políticas distintas y los extranjeros.

“La encuesta también dice que 6 de cada 10 mexicanos opinan que se golpea mucho a las mujeres, 5 de cada 10 dice que se golpea mucho a los niños para que obedezcan y 5 de cada 10 dice que no les dan trabajo a las personas mayores.

“Y alarma la percepción sobre los migrantes. Una tercera parte de los mexicanos piensa que los derechos de las personas migrantes no se respeta nada, en nuestro país, mientras otro tercio dijo que se respeta poco.

“Al menos 4 de cada 10 mexicanos piensan que no se respetan los derechos de homosexuales, migrantes e indígenas. Además, las condiciones más identificadas por la población para ser discriminados, son: no tener dinero, apariencia física, edad y el sexo; en especial el femenino y homosexualidad.

“En esa misma encuesta, se pidió a las personas entrevistadas que identificaran su tono de piel. Para eso, como alternativas, se ofrecen tonos de piel que van desde los más claros a los más oscuros. Curiosamente, 7 de cada 10 mujeres se identificaron con un tono de piel claro y 5 de cada 10 hombres también. Es decir, pocos identifican su color de piel como moreno.

“Pero a la pregunta expresa: ¿Cómo le llamaría usted a su tono de piel? Resulta que 6 de cada 10 personas dijeron que su tono era moreno y sólo 1 de cada 10 se define como blanco. La mayoría aspira a ser blanco.

“En el caso de los migrantes, 6 de cada 10 piensa que en México se respetan poco sus derechos. Y 1 de cada 10 señala que no se respetan nada. Según los propios migrantes el desempleo, la discriminación y la inseguridad son los principales problemas que viven en nuestro país, seguido por la falta de documentación legal.

“Estos datos sólo demuestran una cosa, la discriminación en México es un problema latente; igual o peor que en el vecino del norte. Y, a pesar de que muchos no lo aceptan, la encuesta confirma que los mexicanos somos iguales o peores que Donald Trump, cuando se trata de discriminar y maltratar a las mujeres, a las minorías, a los morenos, a los pobres, a los migrantes…

“Pero hay más.

“¿Sabía usted que la frontera sur es uno de los puntos más peligrosos para los migrantes en América Latina? ¿Sabe que sólo existen 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados?

“¿Sabe que existen 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga? ¿Y, sabía que en esta zona los policías no existen y los que mandan son los grupos del crimen organizado?

“¡Se escandalizan del sátrapa Trump, y no les asusta ver al espejo!

“Al tiempo”.