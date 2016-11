El 99.9% de sonorenses piden juicio para Padrés

* El PAN nacional y local están desacreditando a la Procuraduría General de la República porque consideran que ha actuado de manera parcial contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

El PAN nacional y local están desacreditando a la Procuraduría General de la República porque consideran que ha actuado de manera parcial contra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Asimismo, para los panistas en Sonora todo ha sido una fabricación, por lo que no hay una autocrítica de lo que fue el sexenio de Padrés ni un autoanálisis de aceptar la situación.

Mientras que el PRI y Morena lo que piden es un juicio para el ex gobernador, al igual que el 99.9 por ciento de los sonorenses.

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich, mediante un boletín, pidió a las autoridades federales, se reintegren a los ciudadanos los bienes o recursos que fueron obtenidos de manera ilícita, así como un juicio apegado a derecho al ex gobernador.

“Sí las autoridades, así lo consideran, que se reintegre a sus legítimos dueños, que son los ciudadanos, los bienes o recursos que se comprueben, fueron obtenidos de manera ilegal”.

