Necesario cambiar conducta social: FFC

Eduardo Flores-El Regional

“Si realmente queremos recuperar la tranquilidad de Cajeme, es necesario cambiar la conducta de la misma sociedad y recuperar los valores familiares”, aseguró el alcalde Faustino Félix Chávez.

El presidente municipal explicó que actualmente el Ayuntamiento de Cajeme se ocupa a través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en coordinación con dependencias de los tres órdenes de gobierno en la búsqueda de estrategias para erradicar la violencia de género en el municipio.

“El tejido social del municipio de Cajeme está roto por la falta de valores en la familia, por la drogadicción y un sinnúmero de situaciones que hacen muy complejo el problema, pero tenemos que entrarle todos”, aseguró.

Para ello –dijo—se viene trabajando con la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para erradicar la violencia de género y todo tipo de violencia en el municipio.

“Me preocupa como padre de familia, como cajemense y me ocupa como coordinador de los esfuerzos de esta sociedad”, expresó.

Faustino Félix lamentó que en el 2015 se registraran 20 feminicidios en el estado de Sonora, de los cuales cinco fueron en Cajeme; “en 2016 van 18 feminicidios en la entidad, el último en nuestro municipio”.

Ante esta situación señaló que el problema es grave y por ello destacó la importancia de contar en Cajeme con el Centro de Justicia para la Mujer “que fue un gran acierto de la Gobernadora Claudia Pavlovich”.

A partir de ello, dijo, se han incrementado las denuncias por violaciones, lo no quiere decir que antes no había, sólo que no se denunciaban y hoy se pueden conocer la mayoría de estos casos que se presentan.

Ante esta situación, el alcalde cajemense llamó al despertar de la conciencia social, a participar todos como sociedad y gobierno en ese mismo objetivo.

“El gobierno no puede hacerlo solo. Es necesario la participación de la sociedad y generar juntos condiciones que permitan ese cambio de conducta social”, puntualizó.