Descarta Gándara persecución política en caso Guillermo Padrés

El senador del PRI por Sonora, Ernesto Gándara Camou, descartó que las acusaciones en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, se traten de un acto de persecución política, como se ha mencionado.

“Todos los que tengan alguna imputación tienen que responder, no creo que sea un acto de persecución político, sí me llama la atención que ha habido prácticamente un manejo mediático muy intenso desde hoy en la mañana”, expuso.

Respecto a las declaraciones hechos por el ex mandatario estatal, en cuales asegura ser inocente de los hechos que se le imputan, el senador priista manifestó que las sentencias las dan las autoridades.

“La sentencia de inocencia o culpabilidad la dan las autoridades, primero el Ministerio Público y después la autoridad judicial, y en ese sentido él tiene derecho a defenderse”, señaló.

Lo que es evidente, añadió, es que hay muchas acusaciones e imputaciones en su contra, desde que era gobernador.

Gándara Camou consideró que Padrés Elías estaba prácticamente escondido, espera no lo vuelva a hacer y responda a las irregularidades de las cuales se le acusa.

“Él tiene derecho a defenderse, lo importante es que esté aquí, que esté ante la autoridad y lo que era verdaderamente inexplicable era que no se presentara desde hace dos meses”, indicó.

De la autoridad, dijo, espera actúe conforme a derecho e investigue todas las imputaciones. El ataque a la corrupción y rendición de cuentas no es de partidos político.