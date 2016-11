Politica Regional

Inversión para Cajeme está despertando; Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM, afirma que se vislumbra un cambio importante para este municipio. Dijo que ser Ciudad Obregón la segunda más importante de Sonora, es una excelente noticia para toda la entidad el que empiece a despegar la inversión empresarial a Cajeme… En más de las inversiones y recursos públicos que vienen para Cajeme, El Cabildo aprobó un presupuesto de ingresos de 1 mil 669 millones de pesos para el 2017, cantidad que significa un ligero aumento con respecto al solicitado para el 2016, que fue por 1 mil 587 millones de pesos… La nota fuerte de ayer jueves la dio el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien ayer mismo quedó recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para enfrentar cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparable

El dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, diputado Javier Villarreal Gámez, dijo que la inversión está “despertando” para llegar a Cajeme, considerando que ésta es una zona en donde por 18 años no hubo grandes inversiones en el sector empresarial, pero que eso está cambiando.

Indicó que en la CTM consideran que la promoción económica nacional e internacional, ha rendido frutos para atraer inversión a Cajeme y mas en concreto en la cabecera Ciudad Obregón, pero bueno, por supuesto que tiene mucha razón el líder obrero, quien por cierto es oriundo de esta ciudad, siempre al pendiente de lo que pasa en su querida tierra.

“La verdad nosotros celebramos el esfuerzo que la gobernadora Claudia Pavlovich y su equipo de trabajo están haciendo para la promoción económica del estado de Sonora, en especial nos alegra mucho la inversión en Ciudad Obregón”, expuso, sin dejar de reconocer el gran esfuerzo que a esto lleva a cabo el alcalde Faustino Félix Chávez.

Dijo que ser Ciudad Obregón la segunda mas importante de Sonora, es una excelente noticia para toda la entidad el que empiece a despegar la inversión empresarial a Cajeme, ha, por cierto, y esto ya de parte de Politica Regional, ayer por la tarde escuchamos en “La Mia”, un spot de la empresa Yamazaki, del Parque Industrial, solicitando operadores de producción.

“Ciudad Obregón es una ciudad con mucha oferta educativa, tiene muchas universidades, escuelas tecnológicas, esa gente sale egresada año con año y no encuentra trabajo, pero esto va a levantar el ánimo de la gente y va a ayudar muchisimo a que se desarrolle”, indicó el legislador priistas, aclararando el columnista que ésto ultimo no es referente a la empresa Yamazaki sino a otras inversiones de mas alto nivel.

A propósito de nuevos profesionistas, ayer a media mañana tomamos café con Don Sergio Gastélum de la Vega en el “San Jorge”, y tras darle el pésame de manera personal por la desafortunada muerte de su nieto Iván, de tan solo 22 años de edad, hijo de Thelma Gastélum, nos dijo que la semana próxima en la Universidad Lasalle Noroeste se le va a entregar a su familia el diploma post-morten de Iván, a quien le faltaba un año para recibirse.

Falleció trágicamente la tarde del pasado sábado en unas pruebas deportivas de motociclismo en una pista cercana a la caseta de cobro de Esperanza, reconociendo Don Sergio los muchos amigos que tenia su querido nieto, como el jovencito Christian Villegas, quienes lo trajeron aun con vida al Centro Médico del Noroeste, pero poco se pudo hacer, expirando minutos después de ser atendido.

En mas de las inversiones y recursos publicos que vienen para Cajeme, El Cabildo de Cajeme aprobó un presupuesto de ingresos de 1 mil 669 millones de pesos para el 2017, cantidad que significa un ligero aumento con respecto al solicitado para el 2016, que fue por 1 mil 587 millones de pesos. La diferencia es de apenas 87 mdp, lo que el Congreso del Estado deberá aprobar o en su caso modificar este presupuesto en los próximos días.

Al igual que el 2016, tampoco para el 2017 se contemplan aumentos en tarifas de agua e impuestos prediales, además de incluirse una serie de estímulos fiscales para los contribuyentes y los inversionistas, montos presupuestales presentado antier por la tarde en la sesión del Cabildo que encabezó el Presidente Municipal, Faustino Félix Chávez, lo que fue aprobado de manera mayoritaria por los regidores.

Asimismo, se aprobaron las Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales, que consiste en la posibilidad de otorgar a empresas, reducciones o descuentos en pago de contribuciones y demás ingresos municipales, con el fin de fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos, adquisición de vivienda digna y decorosa, el cuidado y bienestar del patrimonio familiar y el bienestar de la población cajemense en general.

En el proyecto de Ley de Ingresos 2017, se aprobó además la eliminación de los recargos a los contribuyentes que tengan adeudos de más de cinco años en el impuesto predial, a fin de que regularicen su situación en ese rubro, así que solo hay que esperar el visto bueno y la aprobación de la mayoria en el Congreso Local, donde por cubierto hay siete diputados originarios de Cajeme, entre ellos Javier Villarreal.

En otros asuntos, con el objetivo de promover un espacio de reflexión sobre la problemática educativa nacional e internacional inició ayer jueves el VIII Congreso de Educación realizado por el ITSON y entre los temas a tratar destacan el de calidad de la educación, investigación e innovación durante este evento que se celebrará los días 9, 10 y 11 de noviembre en los campus de ITSON de esta ciudad

El rector Javier Vales resaltó que la educación académica ha sido con el paso de los años un factor de cohesión social y esta a través de los años ha tenido constantes cambios siempre en busca de la mejora y la optimización haciendo un llamado a la comunidad estudiantil a participar de las conferencias, los talleres y las platicas así como a interactuar con los conferencistas para obtener de ellos lo mejor. Por su parte, el Secretario de Educación del Estado, Ernesto de Lucas Hopkins, felicitó al ITSON por la calidad de sus egresados ya que a su ver son peleados en el mercado laboral dada su capacidad obtenida y pasando a un tono más relajado mencionó a las autoridades estudiantiles presentes y a los conferencistas invitados a disfrutar de la ciudad con el mejor equipo de beisbol del país, con la mejor carne asada pero sobre todo una ciudad con mucha cultura.

Entre tanto, obvio, la nota fuerte de ayer jueves la dio el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien ayer mismo quedó recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para enfrentar cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparable, informó su abogado Antonio Lozano Gracia, nota que de inmediato se hizo viral en redes sociales y en noticieros de medios en la Internet.Junto con su equipo de litigantes representados por el exprocurador Lozano Gracia, el ex mandatario sonorense salió por unos instantes a la puerta de salida del penal para cumplir únicamente con un trámite judicial y nuevamente fue llevado al interior, indicando que defensor que tienen todas las pruebas para demostrar la inocencia de su cliente.

El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés estaría hasta seis días a disposición del juez en tanto se resuelve su situación jurídica, informó Lozano Gracia. Padrés, de 47 años, está acusado de haber condonado impuestos a empresas de familiares y allegados.

Explicó que en este momento se desahoga el término constitucional que puede durar de tres a seis días, periodo en el que el Juez 12 determinará si le dicta auto de formal prisión o auto de libertad, “nosotros traemos las pruebas para acreditar que no hay delito alguno”, dijo en entrevista.