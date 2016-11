¡La mano que mece la cuna de los agricultores del Yaqui y ALCANO!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hoy en esta humilde columna les comentaremos amigos lectores lo que realmente esta pasando con los productores agrícolas del Valle del Yaqui con la Alianza Campesina del Noroeste, y los que aspiran a una candidatura y aprovechar el movimiento de ellos para llevara agua a su molino.

Demostrar su “power” según ellos y presionar a los gobiernos estatal y federal a que volteen con ellos, y según ellos demostrar así la fuerza de sus gremios ALCANO y Agricultores del Valle del Yaqui.

El asunto esta muy claro, Juan Leyva, Subsecretario de Agrícultura de Sonora, el diputado priista Omar Guillen, Rogelio Díaz Brown poderosos agricultores, los tres del Valle del Yaqui son los que pudieran estar detras de todo esto y apoyando con todo al movimiento que encabeza el delfín de Juan Leyva, Abel Castro Grijalva entre otros reconocidos políticos de Cajeme que son de los que tiran la piedra y esconden la mano.

Aportan dinero, disel, gasolina, comidas y todo para el movimiento y se esconden no quieren figurar, en el caso de Rogelio, Juan y Omar ellos si que de plano le están jugando las contras a la gobernadora, por que aquí no se vale o son poderosos agricultores con mas de 500 hectáreas cada uno, o son funcionarios de confianza de Claudia.

Y no solo eso con sus movimientos de bloqueos de la caseta de Fundición entre otros también grillaron al coordinador de delegaciones federales de la Sagarpa Federal, al posible candidato a senador de la república por Sonora en el 2018, Víctor Hugo Celaya Celaya.

Eso quiere decir que también están tratando de quitar del camino a cualquiera que no sea del “Yaqui Power”, “Mayo Power” o de Cajeme, el asunto es que el bloqueo de la caseta de cobro de Fundición hace días fue puro show político, y decirle al gobierno federal y estatal aquí estamos volteen a vernos para todo, para el próximo presupuesto de agricultura y para las próximas candidaturas del 2018.

Así se la manejan Juan Leyva, Rogelio Díaz Brown, Omar Guillen entre otros suspirantes para el 2018, el asunto aquí es que los mismos funcionarios de Claudia le pudieran estar jugando las contras antes de tiempo, entre otros que también quieren puestos políticos para las próximas piscas electorales, y si no al tiempo amigos lectores.