Pone en marcha Alcalde Faustino Félix Campaña de Despistolización 2016

Eduardo Flores-El Regional

El Alcalde Faustino Félix Chávez, acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública puso en marcha la Campaña Intensiva de Despistolización 2016, que se llevará a cabo durante los meses de noviembre y diciembre, y tiene el objetivo de reducir los riesgos que representa el tener un arma de fuego en casa.

El Presidente Municipal manifestó que durante esta campaña, los ciudadanos acuden de manera voluntaria a hacer la entrega de sus armas de fuego, cargadores y cartuchos, sumándose esto a la labor que diariamente realizan las distintas corporaciones policiales y militares para detección de armamento.

Félix Chávez agradeció a los ciudadanos, que se deshacen de sus armas en esta campaña, porque con ello previenen el riesgo que representa tener un arma, que más que un instrumento de protección puede convertirse en un problema de seguridad personal y para la familia.

Según datos de la UNICEF, dijo, el 50 por ciento de los niños que tienen contacto con un arma deciden dispararla; según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere un niño por accidente con un arma de fuego cada tres horas y según el INEGI, en Sonora los suicidios ocupan el quinto lugar de muertes y una tercera parte de estos se efectúa con un arma de fuego, de manera que llamó a hacer conciencia del riesgo inherente a tener armas en los domicilios.

“Creo que estos esfuerzos no son en vano; al contrario, hay que reforzarlos, hay que crear conciencia y trabajar en ello porque tenemos un serio problema de seguridad en nuestra comunidad y en el sur de Sonora y no somos ajenos a ello; tenemos que hacer un esfuerzo pero el gobierno solo no lo puede hacer, tiene que participar la sociedad. Si no participamos todos en los programas de prevención del delito, si no se suma la sociedad es muy poco lo que podemos hacer, aquí se tiene que sumar la sociedad para que no estén sucediendo esos hechos que tanto nos indignan, que tanto nos molestan y que tanto nos preocupan”, afirmó Félix Chávez.

Juan Pablo Acosta Gutiérrez, Coordinador Estatal de Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública, agradeció el respaldo que brinda el Ayuntamiento de Cajeme a campañas de prevención como la actual, mediante la cual se entregan vales de despensa a quienes acudan voluntariamente a hacer entrega de sus armas y reiteró la intención do Gobierno del Estado para seguir haciendo equipo en este ámbito con el municipio.

Ramón Humberto Villarreal Torres, enlace de Vinculación de la SSP en el sur de Sonora reveló que en la campaña permanente, que se llevó a cabo de 2 de agosto al 5 de noviembre, se recolectaron 107 armas, de las cuales 79 fueron cortas y 28 largas; 20 cargadores, 154 cartuchos, una granada explosiva y 50 artefactos explosivos diversos, con una derrama económica en vales a quienes los entregaron, de 199 mil 360 pesos.

En el arranque de la campaña, Alejo Flores Moroyoqui hizo entrega de un rifle en condiciones útiles, por lo cual recibió sus vales para la adquisición de despensa.

Acudieron el inspector de la Policía Federal Hugo Horacio Herrera Arteaga; el Secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz; el subdelegado de la PGR en el sur de estado, Gonzalo Sánchez Betanzos; el comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública Alejandro Coronado Miranda; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo y regidores.