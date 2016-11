Politica Regional

Manlio Fabio Beltrones realiza una gira de trabajo por EEUU y precisamente el martes participó junto al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, en la mesa de análisis de la elección presidencial en el programa que en vivo conducia Ciro Gómez Leyva en el nuevo canal de noticias ImagenTV, y ahi comentó que el gobierno mexicano deberá emplear mucha diplomacia con el nuevo gobierno de ese país… Además ha estado en pláticas con funcionarios de las más importantes agencias del Gobierno de EEUU relacionadas con México y con importantes analistas del sector privado igualmente interesados en México, lo que será en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), no siendo la primera vez que este importante “Think Thank” invita a Beltrones, gira en la que es acompañado por su amigo presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez

La elección presidencial de Estados Unidos se convirtió en una de las más competidas en la historia de esa nación porque un personaje como Donald Trump, contra todo pronostico inicio del proceso avanzó a las primarias hasta el cierre de la campaña presidencial para ganar con ventaja a Hillary Clinton y convertirse en virtual Presidente de ese país.

Lo ocurrido en el proceso estadounidense deja una lección para los políticos de todo el mundo, especialmente para los mexicanos rumbo al 2018 sobre el hartazgo que hay en los ciudadanos cuando los políticos tradicionales no responden a sus demandas.

Conforme se conocían los resultados, a nivel internacional los mercados financieros reaccionaron a las noticias con bajas en las bolsas y en el caso de México, la moneda se debilitó para caer a 20.3 pesos por dólar.

Además del impacto en lo económico, los políticos y expertos mexicanos recibían el avance de Trump como un gran golpe para México, que mantiene a todos los sectores del País en alerta ante lo que se ve por unos como una perspectiva negativa que exigirá de un trabajo político y diplomático para trabajar con el Gobierno estadounidense entrante.

Después de proclamarse vencedor de los comicios presidenciales, en tono conciliador, Trump aseguró que llegó la hora de dejar atrás la división. “Es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas, es tiempo de unirnos”, dijo. Además aseguró que él y su equipo tienen un gran proyecto económico, aunque no especificó cuál es. “Vamos a llevarnos bien con todas las naciones que quieran llevarse bien con nosotros”.

Por cierto, en Washington, D.C., el ex senador mexicano Manlio Fabio Beltrones realiza una gira de trabajo y precisamente el martes participó junto al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, en la mesa de análisis de la elección presidencial en el programa que en vivo conducia Ciro Gómez Leyva en el nuevo canal de noticias ImagenTV, y ahi comentó que el gobierno mexicano deberá emplear mucha diplomacia con el nuevo gobierno de ese pais.

Además ha estado en pláticas con funcionarios de las mas importantes agencias del Gobierno de EEUU relacionadas con México y con importantes analistas del sector privado igualmente interesados en México, lo que será en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), no siendo la primera vez que este importante “Think Thank” invita a Beltrones, gira en la que es acompañado por su amigo presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez.

Asi que no seria por demas que en Los Pinos vayan pensando en eso, aunque tal vez la cuestionada visita de Trump a México ya haya sido un avance.

Ah, el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Donald Trump acordaron reunirse durante el periodo de transición para relanzar una “nueva etapa” en la relación bilateral México-Estados Unidos. En un mensaje a medios, Peña detalló: “Acordé con el presidente electo reunirnos, preferentemente durante el periodo de transición, para definir, con toda claridad, el rumbo que habrá de tomar la relación entre ambos países”.

También admitió que llamó por teléfono al republicano para felicitarlo y reiterarle que su gobierno está dispuesto a trabajar con determinación para fortalecer la relación, justificando Peña que “los mexicanos vamos a iniciar esta etapa con seguridad y determinación, pero lo más importante, en unidad”, confiando en que Trump cumplirá su compromiso de tener, con los países vecinos, una relación de coincidencia y no de hostilidad o conflicto.

“En su discurso de victoria, el presidente electo expresó su disposición para trabajar con todos, con todas las personas y todas las naciones, buscando coincidencias y no hostilidad, alianzas y no conflictos, y México comparte esta visión”, acotó,incluso Peña resumió la llamada como “cordial, amable y respetuosa” en la que coincidieron, dijo, en que deben trabajar por una relación de confianza y de futuro compartido, pues México y Estados Unidos son socios y aliados.

Por ello acordaron que sus equipos se reunirán de inmediato para delinear una agenda que tendrá como ejes la seguridad, la cooperación y la prosperidad. “Como presidente de México me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos, donde quiera que se encuentren”, ofreció.

En otros asuntos, la también legisladora sonorense, la senadora Anabel Acosta Islas, tuvo la oportunidad, antier martes, de platicar con el Secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, con quien intercambió distintos temas de relevancia nacional y estatal, y hará varios dias, aqui en el sur de la entidad, llevó a cabo varias jornadas sociales, sobre todo de salud, tanto en Rosario de Tesopaco como en Villa Bonita, pero además atiende a jóvenes que desean emprender algun negocio.

Y asi, en el marco de la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso y la Obesidad que recientemente aprobó el Senado de la Republica, puso en marcha este lunes el programa “HoyHagoAlgo que consiste en incrementar este mal que se ha ido incrementando en México, llegando a cifras de epidemia, siendo en escuelas de Villa Bonita donde se iniciaron las acciones encaminadas a promover la activación física, así como el adecuado diagnóstico del sobrepeso y la obesidad en la población.

En mas asuntos, ayer tarde dio inicio el XVIII Congreso Internacional del Itson en asuntos de educación y otros temas, estando confirmada la presencia del Seretario de Educación en la entidad, Ernesto De Lucas Hopkins, obvio, el mismo Rector, ah, por cierto, Anabel Acosta Islas también es maestra de esa institución, en tanto que este jueves, el Director Estatal del Sistema Penitenciario, firmará un convenio con el Itson en una ceremonia en el Cereso local.

También este dia en la sala audiovisual de la Biblioteca “Elena Poniatowska” de la Universidad Tecnólogica del Sur de Sonora, será la reunión informativa con empresrios de la región sobre apoyos de certificación en Competencias Laborales gratuitas, ah, ya para finalizar y retomando el asuntos de las elecciones de Estados Unidos, llama mucho la atención que Donald Trump ya no ha vuelto a amenazar a México con lo del muro fronterizo, lo de las redadas contra inmigrantes y en lo de revisar el TLC.