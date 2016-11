Logra Gobernadora Pavlovich más recursos federales para infraestructura social

Hermosillo, Sonora, noviembre 08 de 2016.- Por gestión de la Gobernadora Claudia Pavlovich se incrementará en 100 millones de pesos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se aplicará en Sonora el próximo año, anunció el Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh.

El titular de Sedesson subrayó que esos recursos se podrán combinar con los de otros programas para vivienda nueva, por lo que se espera un buen impacto en las comunidades sonorenses.

Explicó que los presidentes municipales podrán mezclar los recursos y usarlos en lo más conveniente a las necesidades de las personas que más requieran del apoyo.

“Se logró el aumento de casi 100 millones de pesos a repartirse entre los municipios de Sonora, se tomó el acuerdo entre todos los Secretarios de Desarrollo Social de los estados para sí poder utilizar los recursos para vivienda nueva, Cuarto Rosa y hacer mezclas”, dijo.

Detalló que los Cuartos Rosa se entregan según información de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Nos basamos en información que se maneja a nivel nacional de quiénes son las personas que tienen carencia, qué tipo de necesidad tienen, dónde están, ir por ellas y hacer el levantamiento de datos necesarios para ayudarlos, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano nos ha dado la guía y nos ha abierto las puertas con esas gestiones”, expresó.

Resaltó que por instrucción de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano los 72 municipios del estado recibieron apoyo del programa Cuarto Rosa, que no hubiera sido posible sin las gestiones realizadas para conseguir los recursos necesarios.

“En el tema de vivienda no hay un solo municipio que no tenga el beneficio de Cuarto Rosa y que no tenga sonorenses beneficiados en este momento”, agregó.