Detectan a taxista bajo efectos de Cristal

Óscar Félix/El Regional

Un taxista fue detectado manejando bajo efectos de la droga sintética conocida como Cristal.

El conductor fue detectado por la avenida Miguel Alemân y Galeana por lo que fue remitido a un laboratorio particular donde se le aplico el exámen y resultó positivo.

La unidad quedo depositada en corralon particular mientras que el ahora ex taxista y quien tiene su domicilio por la calle Congreso del Trabajo en la colonia Primero de Mayo fue suspendido como choder ya que se le decomiso la licencia de chofer.