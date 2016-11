Politica Regional

Ante señalamientos de un par de personas, al parecer defeñas, quienes ayer manifestaron señalamientos contra la CTM, Fernando Millán Harrison, señalo que tales personas vienen de fuera de Sonora y representan al personal de ventas, personas que al parecer andan recorriendo varios estados del país para crear un clima de incertidumbre laboral… Dentro de 15 días podría empezar la empresa Tecnologías Medioambientales (Tec Med) a prestar el servicio de la recolección de basura en Cajeme, anunció el alcalde Faustino Félix tras de que el Instituto Superior de Auditoría de la Federación ya terminó de revisar el contrato entre el Ayuntamiento y Tec Med y quedó claro que no es deuda sino una opción positiva para cumplir con este servicio público… Fidel Lugo Ayala dijo ayer que en lo que corresponde a Sonora, se espera la legalización de 350,000 vehículos para diciembre, haciendo hincapié en que las autoridades federales acordaron darle prioridad a organizaciones serias y registradas como es la Onappafa

Dentro de 15 días podría empezar la empresa Tecnologías Medioambientales (Tec Med) a prestar el servicio de la recolección de basura en Cajeme, anunció el alcalde Faustino Félix tras de que el Instituto Superior de Auditoría de la Federación ya terminó de revisar el contrato entre el Ayuntamiento y Tec Med y quedó claro que no es deuda sino una opción positiva para cumplir con este servicio público.

El ISAF hizo algunas observaciones al contrato y éstas fueron atendidas y corregidas por el Ayuntamiento, por lo que Tec Med podrá iniciar una vez que nos llegue el visto bueno del ISAF, reiteró el Presidente Municipal, quien reitera que ningun trabajador del actual servicio de limpia será afectado en sus intereses.

Sobre el tema del gasoducto, Félix Chávez manifestó su confianza en el reinicio de la obra suspendida en Bácum “pues es necesaria para poder ser competitivos con otras regiones del país”, sosteniendo que hay personas externas quienes desde fuera tratan de provocar divisiones enconos al interior de la etnia yaqui.

Por otras parte, diputados federales pueden ayudar ante la crisis del 2017, siendo asi que el alcalde reconoció la difícil situación económica que se avecina para los municipios de todo el país, crisis que ya ha sido expuesta en algunas entidades donde alcaldes y gobernadores exigen a la Federación un auxilio financiero para enfrentar sus compromisos inmediatos.

“Es una situación muy difícil la que viene en el 2017, más difícil que la del 2016, y esto obliga a los gobiernos municipales a tener creatividad para sacar adelante sus proyectos. A nuestros diputados federales, les hemos dado herramientas para gestionar más recursos en las ventanas que se abran próximamente y esperamos que esto sea aprovechado”.

Además se tiene ahora una sinergia con la gobernadora Claudia Pavlovich que ayudará a encontrar recursos necesarios para obras de infraestructura, aseguró, mencionando nuevamente la propuesta de revertir la pirámide de distribución de los recursos federales. “Actualmente la Federación es la base de dicha pirámide y ahora deben ser los municipios esa base hacia donde se canalicen la mayoría de los recursos”.

Por otra parte, tal y como en Noviembre, el Ayuntamiento conmemoró la gesta heróica ferrocarrilera del joven Jesus Garcia Corona, quien nació el 13 de noviembre de 1881 en Hermosillo, ingresando a trabajar a la mina a los 17 años, escalando diferentes puestos de trabajo; pronto se convirtió en maquinista y el 7 de noviembre de 1907, alrededor de las 3 de la tarde murió a raíz de las explosiones que se registraron en las góndolas cargadas de explosivos de la locomotora que trataba de alejar del pueblo para evitar una catástrofe.

Ello cuando contaba con 25 años de edad, manifestó el Director de Comisarías y Delegaciones, Nicolás Campas Romero, al participar como orador oficial en la ceremonia y guardia de honor por el 109 aniversario luctuoso del “Héroe de Nacozari”, también llamado “El héroe blanco”, Jesús García Corona, recordando el columnista que el veterano deportista Don Manuel Cadena Garcia, oriundo de Nacozari, es familiar del joven héroes mexican..

A la ceremonia acudieron el Teniente de Infantería Antonio Gutiérrez García por el 60 Batallón de Infantería; el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo; el Director de Educación Municipal, Enrique Evangelista Velázquez; la regidora Ramoncita Flores López; el secretario general del SUTSAC, Julio César Suárez Luna; el cronista de la ciudad, José Escobar Zavala y Jesús Alonso Osuna de la Dirección de Salud Municipal.

En otros asuntos, ante señalamientos de un par de personas, al parecer defeñas, quienes ayer manifestaron señalamientos contra la CTM, el Secretario General, Fernando Millán Harrison, éste señalo que tales personas vienen de fuera de Sonora y representan al personal de ventas, personas que al parecer andan recorriendo varios estados del pais para crear un clima de incertidumbre laboral.

“Nosotros no representamos a ese personal, y tal vez tengan situaciones que corregir, pero nosotros no tenemos responsabilidad en ello”, subrayo al dirigente obrero en conferencia de prensa en las oficinas de la central cetemista al ser abordado por medios de comunicación ante señalamientos de un grupo de personas venidas del centro del pais que fueron a Gamesa a tratar de desestabilizar las relaciones obrero-patronal.

Por otra parte, antier regresó de la capital mexicana el dirigente de la Onappafa en Sonora, Fidel Lugo Ayala, quien amplió detalles de la legalizacion de vehiculos de procedencia extranjera el próximo mes de diciembre, habiendo asistido en el Congreso de la Unión a una mesa de negociacion de varias dias en la que hubo legisladores y funcionarios de la SHCP, retomando el aprobado proyecto de legalización por parte del Congreso.

Dijo que en lo que corresponde a Sonora, se espera la legalización de 350,000 vehiculos, mismos que se suman al total de casi 4 millones 500 mil en todo el pais, haciendo hincalpie en que las autoridades federales acordaron darle prioridad a organizaciones serias y registradas como es la Onappafa, recordando que los requisitos para la legalizacion son el titulo original del vehiculo, carta oficial de no robo tanto de Estados Unidos como de Mexico, seguro, entre otros requisitos.

Finalmente, el Presidente Faustino Félix Chávez exhortó ayer a jóvenes universitarios de carreras afines al sector turístico, a ver el turismo como una gran área de oportunidad con la que se cuenta para diversificar la economía, contribuyendo al bienestar de las familias de Cajeme y la región sur de Sonora, ello durante la firma de convenio entre universidades de la localidad, la Comisión de Fomento al Turismo, por cierto, el Director del Parque Infantil, es Licenciado en Turismo