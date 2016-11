Politica Regional

‘Los ‘moches’ de Ricardo Anaya, a través del Ramo 23’: Durante meses, legisladores y líderes del PAN han denunciado la presunta desviación de recursos púbicos desde la dirigencia del PAN –que preside Ricardo Anaya–, para el supuesto financiamiento de su candidatura presidencial para 2018…. Un expresidente del PAN explicó el detalle cómo la dirigencia azul estaría desviando dinero público a través del llamado “Ramo 23”, que tiene como objetivo que el Gobierno federal otorgue recursos a estados y municipios a través de fondos específicos… La última encuesta nacional trimestral Buendía & Laredo/EL UNIVERSAL señala que Margarita Zavala (30%) va adelante, Osorio Chong (16%) y López Obrador (25%), por la Presidencia en el 2018… Hillary Clinton es marcada favorita por las cadenas nacionales televisivas de EEUU para triunfar hoy ante Donald Trump… Juan Leyva y Omar Guillén estarían detrás de la marcha campesina de ayer, jugándoles las contras a la Gobernadora Claudia Pavlovich

Durante meses, legisladores y líderes del PAN han denunciado la presunta desviación de recursos púbicos desde la dirigencia del PAN –que preside Ricardo Anaya–, para el supuesto financiamiento de su candidatura presidencial para 2018, revela el periodista-investigador Ricardo Alemán en su columna “Serpientes y Escaleras” publicada en varios medios de todo el país y de la Ciudad de México.

Un expresidente del PAN, cita el columnista, explicó el detalle cómo la dirigencia azul estaría desviando dinero público a través del llamado “Ramo 23”, que tiene como objetivo que el Gobierno federal otorgue recursos a estados y municipios a través de fondos específicos. Eso significa –según las fuentes consultadas–, que desde la dirigencia del PAN se maneja una bolsa de dinero público no etiquetado y tampoco auditado, de poco más de 2 mil 100 millones de pesos.

Es es, un promedio de 20 millones de pesos por –y no para–, cada uno de los 109 diputados federales que tiene el PAN en la Cámara de Diputados. Además de esa bolsa, la coordinación parlamentaria se lleva casi 100 millones de pesos, también manejado de manera discrecional.

Cabe aclarar que “los moches” no son exclusivos del PAN y menos de Ricardo Anaya. Esa práctica la llevan a cabo todos los partidos –incluidos PRD y Morena–, quienes se sirven del dinero público a manos llenas, en montos determinados por el número de diputados de cada partido.

La mayoría de estos recursos son destinados a obras en municipios que diputados y alcaldes soliciten y que se llevan a cabo a través de empresas “pato” propiedad de amigos y/o socios de legisladores o líderes parlamentarios o jefes de partidos.

¿Cómo es que Ricardo Anaya obtiene recursos a través de este formato? Resulta que la dirigencia del PAN mantiene el control de la partida del Ramo 23 –de más de 2 mil millones de pesos–, mientras alcaldes y diputados deben pasar a las oficinas de la Colonia del Valle para negociar la asignación de ese dinero. De esa forma, la lealtad a Ricardo Anaya se compra a cambio de millones de pesos.

Según testimonios de diputados, alcaldes y gobernadores del PAN, en el CEN partidista les piden entre 17 y 20% de comisión por “el palomeo” de recursos, al tiempo que las obras son asignadas a contratistas que determina la dirigencia nacional del partido.

Es decir, “en el cuarto de junto” de la oficina de Ricardo Anaya, se lleva a cabo eso que coloquialmente se conoce como “moche”. Todo con el aval del jefe nacional, Ricardo Anaya, quien presuntamente dispone –de manera personal–, de cientos de millones de pesos.

Y una vez que “el asunto” de tal o cual diputado federal, alcalde o gobernador “queda planchado” con Anaya y su equipo, de la dirigencia del PAN se comunican a la Secretaría de Hacienda para que “disparen” el dinero a los estados y de ahí a los municipios.

Cuando alcaldes o diputados deben cumplir con los compromisos contraídos con sus electores, con los contratistas o con la entrega de “los moches” al jefe nacional, presionan para que Hacienda “dispare” el dinero y para que les confirmen “que está en tubería”. Es decir, para confirmar que el dinero público ya recorre los meandros de la corrupción, sea del PAN, del PRI, del PRD o de Morena.

La palabra mágica es “el dinero ya está en tubería”, lo que se interpreta como que “está por caer” a las arcas municipales. De esa manera, Ricardo Anaya también maneja las lealtades a su persona y a su proyecto presidencial y presiona a aquellos que juegan en el terreno de otros aspirantes y grupos dentro del PAN.

Según el exdirigente del PAN que reveló la información, Anaya sería quien solapa las tuberías de la corrupción y controlar sus efectos a la perfección, ya que ha fungido como presidente de la Cámara de Diputados, secretario general del partido y ahora líder nacional.

Anteriormente, durante la gestión de Gustavo Madero, quien manejaba todo el asunto de los “moches” en el partido era el exdiputado Luis Alberto Villarreal, que fue removido de su cargo por los mismos escándalos de corrupción.

¿Quién pondrá freno a Anaya y el manejo de los “moches” dentro del partido? ¿La Comisión Anticorrupción abrirá un expediente contra el dirigente por esas trapacerías? ¿Y la honestidad azul de Ricardo Anaya? Al tiempo.

Entre tanto, en otros asuntos, la encuesta nacional trimestral Buendía & Laredo/EL UNIVERSAL de ayer lunes señala que la panista Margarita Zavala (30%), el priísta Miguel Ángel Osorio Chong (16%) y Andrés Manuel Lopez Obrador (25%), se mantienen como los perfiles que puntean para ganar la carrera presidencial en 2018.

En la encuesta Panorama Electoral: Escenarios 2018, se les pidió a los encuestados que dijeran el primer nombre que tuvieran en mente cuando piensan en candidatos rumbo a 2018. En este ejercicio, Andrés Manuel López Obrador registró 15% de las menciones, seguido de Margarita Zavala (6%); “alguien del PAN” (5%); “alguien del PRI” (3%) y el presidente nacional panista Ricardo Anaya (3%).

Tú a tú partidista: En cuanto a las contiendas internas, en el PAN las cifras mantienen a Margarita Zavala como puntera con 42% de las menciones, es decir, nueve puntos más que en la medición anterior.

Ricardo Anaya le sigue con 21% de las menciones, quien subió tres puntos con relación a la encuesta de julio, mientras que Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, registra 14% con un crecimiento de cinco puntos con respecto al último sondeo.

En el PRI, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, registra 28%, cinco puntos más que en la encuesta pasada, seguido de Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, quien registra 13 puntos porcentuales, dos más que en el anterior ejercicio.

En cuanto a las cifras del PRD, no se incluyeron en la encuesta porque la distancia es muy amplia entre Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, y los demás posibles aspirantes. En los careos, Margarita Zavala sale victoriosa si hoy fueran los comicios, con 30%, seguida de Andrés Manuel López Obrador (25%); Osorio Chong (16%); Miguel Ángel Mancera (6%) y Jaime Rodríguez Calderón (5%).

En mas de elecciones, las cadenas televisivas de Estados Unidos ABC News y Fox News, CBS News y CNN, asi como importantes diarios como The New York Times y The Washington Post, marcaban ayer como favorita a la demócrata Hillary Clinton para ganar los 270 votos electorales que le darian el triunfo hacia la Casa Blanca, a la vez que le daban ventajas de hasta cinco puntos.

Juan y Omar, detrás

Entre tanto, aqui en Sonora y mas en concreto en Cajeme, trascendia desde finales de la semana pasada, que el Sub Secretario de Agricultura, Juan Leyva Mendivil, y su ahijado o hijo putativo y diputado, el pavorreal de Omar Guillén Partida, estarian detrás de la marcha llevada a cabo ayer tarde con el pretexto de la reducción del presupuesto federal para el campo en el 2017.

Inclusive, gente allegada a ambos al parecer desde finales de la semana pasada buscaban choferes y tractoristas para ir a la marcha mediante la paga de 500 pesos, obvio, tanto Juan como Omar tendrán que responder a esas especulaciones, aunque ni aun asi convencerán de que algo traen contra la gobernadora Claudia Pavlovich, que, en el caso del primero de ellos, al parecer habria mano negra de altas figuras de la politica nacional.